Глава МИД Японии намерен обсудить в Москве тему мирного договора

Глава МИД Японии Тосимицу Мотэги заявил о намерении в ближайшее время приехать в Москву для обстоятельного обсуждения вопросов мирного договора с российской стороной.

Об этом сообщает ТАСС.

«Я бы хотел в скором времени посетить Россию и провести обстоятельные дискуссии, в том числе и переговоры по мирному договору», — заявил он на встрече с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в рамках совещания руководителей внешнеполитических ведомств стран G20 в Японии.

Ранее замглавы МИД России Игорь Моргулов заявил, что Москва и Токио сохраняют принципиальные расхождения по заключению мирного договора, что затрудняет продвижение переговоров.

Как отмечал дипломат, прибытие Мотэги в Россию ожидается во второй половине декабря.