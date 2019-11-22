Глава МИД Японии намерен обсудить в Москве тему мирного договора
- Reuters
Об этом сообщает ТАСС.
«Я бы хотел в скором времени посетить Россию и провести обстоятельные дискуссии, в том числе и переговоры по мирному договору», — заявил он на встрече с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в рамках совещания руководителей внешнеполитических ведомств стран G20 в Японии.
Ранее замглавы МИД России Игорь Моргулов заявил, что Москва и Токио сохраняют принципиальные расхождения по заключению мирного договора, что затрудняет продвижение переговоров.
Как отмечал дипломат, прибытие Мотэги в Россию ожидается во второй половине декабря.