Глава МИД Японии намерен обсудить в Москве тему мирного договора

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Глава МИД Японии Тосимицу Мотэги заявил о намерении в ближайшее время приехать в Москву для обстоятельного обсуждения вопросов мирного договора с российской стороной.
Глава МИД Японии намерен обсудить в Москве тему мирного договора
  • Reuters

Об этом сообщает ТАСС.

«Я бы хотел в скором времени посетить Россию и провести обстоятельные дискуссии, в том числе и переговоры по мирному договору», — заявил он на встрече с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в рамках совещания руководителей внешнеполитических ведомств стран G20 в Японии. 

Ранее замглавы МИД России Игорь Моргулов заявил, что Москва и Токио сохраняют принципиальные расхождения по заключению мирного договора, что затрудняет продвижение переговоров.

Как отмечал дипломат, прибытие Мотэги в Россию ожидается во второй половине декабря.

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