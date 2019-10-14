В МИД России сообщили о готовящихся консультациях по Курилам с Японией

Заместитель министра иностранных дел России Игорь Моргулов заявил, что планирует в ноябре в Москве провести консультации с Японией по совместной хозяйственной деятельности на Курильских островах.

«По совместной хозяйственной деятельности мы сейчас согласовываем даты этих консультаций, в ближайшее время объявим», — цитирует его ТАСС.

Моргулов отметил, что консультации должны пройти «по очерёдности» в Москве.

«Думаю, что это ноябрь», — сказал замглавы МИД, отвечая на вопрос о сроках проведения консультаций.

Также он заявил, что российская сторона рассчитает на визит главы МИД Японии Тосимицу Мотэги в Россию до конца 2019 года.

«Рассчитываем, что этот визит состоится до конца текущего года», — заявил он.

В сентябре в МИД России сообщили, что не ждут прорыва по мирному договору с Японией.