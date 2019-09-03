В МИД России заявили, что не ждут прорыва по мирному договору с Японией
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«Я бы не стал ожидать прорывов, потому что процесс длительный. Совершенно очевидно, что он займёт много времени. Пока позиции сторон существенно расходятся, так что будем продолжать диалог с Японией по тем различиям, которые между нами есть, чтобы продолжать искать пути выхода на взаимоприемлемые решения», — приводит ТАСС слова Моргулова.
Также замглавы МИД сообщил, что проведёт на следующей неделе в Токио раунд консультаций по безопасности, на которых будет в том числе затрагиваться вопрос военного строительства России на Курилах.
При этом он отметил, что тема военного строительства России на южных Курильских островах не имеет никакого отношения к мирному договору с Японией.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров во время выступления на всероссийском молодёжном образовательном форуме «Территория смыслов» заявил, что не считает тупиковой ситуацию с подписанием мирного договора с Японией.