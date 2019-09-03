В МИД России заявили, что не ждут прорыва по мирному договору с Японией

Заместитель министра иностранных дел России Игорь Моргулов перед запланированной на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) встречей президента России Владимира Путина и премьер-министра Японии Синдзо Абэ заявил, что прорыва по мирному договору между Москвой и Токио ожидать не стоит из-за значительного расхождения позиций сторон.

«Я бы не стал ожидать прорывов, потому что процесс длительный. Совершенно очевидно, что он займёт много времени. Пока позиции сторон существенно расходятся, так что будем продолжать диалог с Японией по тем различиям, которые между нами есть, чтобы продолжать искать пути выхода на взаимоприемлемые решения», — приводит ТАСС слова Моргулова.

Также замглавы МИД сообщил, что проведёт на следующей неделе в Токио раунд консультаций по безопасности, на которых будет в том числе затрагиваться вопрос военного строительства России на Курилах.

При этом он отметил, что тема военного строительства России на южных Курильских островах не имеет никакого отношения к мирному договору с Японией.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров во время выступления на всероссийском молодёжном образовательном форуме «Территория смыслов» заявил, что не считает тупиковой ситуацию с подписанием мирного договора с Японией.