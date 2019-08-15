Лавров оценил ситуацию с подписанием мирного договора с Японией

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров во время выступления на всероссийском молодёжном образовательном форуме «Территория смыслов» заявил, что не считает тупиковой ситуацию с подписанием мирного договора с Японией.
Лавров оценил ситуацию с подписанием мирного договора с Японией
  • РИА Новости

«Пока всё упирается в нежелание наших японских коллег признать итоги Второй мировой войны, тем самым препятствуя подписанию мирного договора. Я не думаю, что ситуация тупиковая», — заявил Лавров.

Глава МИД также сообщил, что ведомство руководствуется при переговорах поручениями президента, которые нацелены на продолжение развития отношений с Японией во всех областях.

Ранее японский премьер Абэ Синдзо заявлял о желании заключить мирный договор с Россией во время своего премьерского срока, который окончится в 2021 году.

В конце июня российский лидер Владимир Путин по итогам встречи с Абэ заявил о продолжении диалога по мирному договору.

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