Россия и Япония готовят доклад о совместной хоздеятельности на Курилах

Глава МИД России Сергей Лавров по итогам переговоров с японским коллегой Таро Коно заявил, что стороны планируют подготовить доклад о ведении совместной хозяйственной деятельности на Курилах к саммиту G20 в Осаке.

Лавров рассказал, что планируется реализовать проекты в пяти областях: аквакультура, тепличные хозяйства, пакетные туры, ветроэнергетика и переработка отходов.

«Начали свою деятельность рабочие группы и по юридическим аспектам, и по вопросам бизнес-моделей, и по теме свободного передвижения... Надеюсь, что к встрече лидеров (России и Японии. — RT) в Осаке в конце июня будет подготовлен достаточно содержательный доклад», — подчеркнул глава российского МИД.

Министр иностранных дел Японии, в свою очередь, сообщил, что 11 июня состоится встреча рабочей группы на уровне директоров департаментов для переговоров по данному вопросу.

Ранее Москва предложила Токио перейти на безвизовый режим.