В МИД России сообщили о разногласиях с Японией по мирному договору

Замглавы МИД России Игорь Моргулов заявил, что Москва и Токио сохраняют принципиальные расхождения по заключению мирного договора, что затрудняет продвижение переговоров.

«Сохраняются принципиальные расхождения к подходам сторон к заключению мирного договора», — цитирует его ТАСС.

Моргулов выразил сожаление в связи с тем, что пока расхождения не преодолены. По его словам, без этого дальнейшее продвижение в переговорном процессе будет очень затруднительным.

Также он заявил, что новый министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги, как ожидается, приедет в Россию во второй половине декабря.

В октябре Моргулов сообщил о готовящихся консультациях по Курилам с Японией.