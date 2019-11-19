В МИД России сообщили о разногласиях с Японией по мирному договору

Короткая ссылка
Замглавы МИД России Игорь Моргулов заявил, что Москва и Токио сохраняют принципиальные расхождения по заключению мирного договора, что затрудняет продвижение переговоров.

«Сохраняются принципиальные расхождения к подходам сторон к заключению мирного договора», — цитирует его ТАСС.

Моргулов выразил сожаление в связи с тем, что пока расхождения не преодолены. По его словам, без этого дальнейшее продвижение в переговорном процессе будет очень затруднительным.

Также он заявил, что новый министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги, как ожидается, приедет в Россию во второй половине декабря.

В октябре Моргулов сообщил о готовящихся консультациях по Курилам с Японией.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить