Лидеры Южной Кореи и КНР обсудили ситуацию на Корейском полуострове

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин в ходе встречи с китайским лидером Си Цзиньпином в Пекине заявил о невыгодности роста напряжённости на Корейском полуострове для КНДР.

«Сложившаяся ситуация, в которой диалог между Северной Кореей и США приостановлен, а напряжённость на Корейском полуострове нарастает, не отвечает интересам ни наших стран, ни КНДР», — цитирует южнокорейского президента его пресс-служба.

Мун Чжэ Ин отметил «важную роль» китайской стороны в усилиях по денуклеаризации и в мирном урегулировании на Корейском полуострове, заявил о множестве достигнутых в текущем году результатах и изменениях в отношениях между странами, а также выразил надежду на более тесное сотрудничество.

Ранее лидер КНДР Ким Чен Ын принял участие в заседании центрального военного комитета Трудовой партии Кореи и рассказал военным о «сложной внутренней и внешней ситуации».

17 декабря Москва и Пекин призвали возобновить шестисторонние переговоры по Северной Корее при участии дипломатов России, США, Китая, КНДР, Южной Кореи и Японии.

В соответствующем документе пояснялось, что такие меры необходимы для содействия «мирному и всеобъемлющему урегулированию посредством диалога, снижения напряжённости на Корейском полуострове и за его пределами».