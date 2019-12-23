Лидеры Южной Кореи и КНР обсудили ситуацию на Корейском полуострове
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«Сложившаяся ситуация, в которой диалог между Северной Кореей и США приостановлен, а напряжённость на Корейском полуострове нарастает, не отвечает интересам ни наших стран, ни КНДР», — цитирует южнокорейского президента его пресс-служба.
Мун Чжэ Ин отметил «важную роль» китайской стороны в усилиях по денуклеаризации и в мирном урегулировании на Корейском полуострове, заявил о множестве достигнутых в текущем году результатах и изменениях в отношениях между странами, а также выразил надежду на более тесное сотрудничество.
Ранее лидер КНДР Ким Чен Ын принял участие в заседании центрального военного комитета Трудовой партии Кореи и рассказал военным о «сложной внутренней и внешней ситуации».
17 декабря Москва и Пекин призвали возобновить шестисторонние переговоры по Северной Корее при участии дипломатов России, США, Китая, КНДР, Южной Кореи и Японии.
В соответствующем документе пояснялось, что такие меры необходимы для содействия «мирному и всеобъемлющему урегулированию посредством диалога, снижения напряжённости на Корейском полуострове и за его пределами».