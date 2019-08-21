В КНДР заявили о враждебной политике США

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В Северной Корее заявили, что враждебная политика США вынуждает КНДР предпринимать контрмеры по укреплению обороны.

«Если напряженность и конфронтация будут нарастать, отношения не смогут улучшиться, не будет конструктивного диалога и прочного мира», — цитирует ТАСС газету «Нодон синмун».

Также отмечается, что совместные учения США и Южной Кореи являются одним из примеров враждебности. 

Таким образом Пхеньян «вынужден разрабатывать, испытывать и развертывать мощные средства, необходимые для национальной обороны». 

9 августа президент США Дональд Трамп рассказал о «прекрасном» письме от Ким Чен Ына. 

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