Помпео выразил обеспокоенность ракетными пусками КНДР

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Госсекретарь США Майк Помпео выразил обеспокоенность недавними пусками Северной Кореей ракет малой дальности.
Помпео выразил обеспокоенность ракетными пусками КНДР
  • Reuters

«Я бы хотел, чтобы они этого не делали», — ответил Помпео в интервью телеканалу CBS на вопрос, беспокоят ли его пуски северокорейских ракет. 

Он также выразил надежду на то, что Северная Корея вернётся к переговорам по ядерному разоружению.

10 августа, как передавало Центральное телеграфное агентство Кореи, северокорейский лидер Ким Чен Ын лично руководил испытаниями «нового оружия».

По информации южнокорейских военных, КНДР произвела запуски ракет малой дальности.

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