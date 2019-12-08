Трамп отрицает риск враждебных действий со стороны КНДР

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Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп отрицает возможность осуществления Пхеньяном враждебных действий в отношении Вашингтона.

Об этом сообщает ТАСС.

«Я буду удивлён, если Северная Корея станет действовать враждебно. У меня очень хорошие отношения с Ким Чен Ыном. Думаю, мы оба хотим, чтобы так и оставалось. Он знает, что мне предстоит участие в выборах. Не думаю, что он хочет вмешиваться в этот процесс», — сказал Трамп.

Ранее начальник генштаба Корейской народной армии (КНА) Пак Чен Чхон заявил о риске перерастания отношений с Соединёнными Штатами в полномасштабный вооружённый конфликт.

28 ноября Япония провела заседание Совета национальной безопасности в связи с пусками ракет Северной Кореей. 

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