Трамп провёл встречу с послами стран СБ ООН
«Президент Трамп призвал постоянных представителей в СБ ООН совместно работать в решении глобальных вызовов», — указано в тексте.
Уточняется, что помимо денуклеаризации КНДР, президент США также сказал об урегулировании в Афганистане.
Американский лидер добавил, что каждая страна должна внести вклад в поддержание мира и безопасности.
Ранее постоянный представитель России при Совбезе ООН Василий Небензя во время визита в Белый дом пошутил, что не нашёл там «российской комнаты», а только «китайскую», на что президент США Дональд Трамп ответил, что «позаботится об этом».