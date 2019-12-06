Трамп провёл встречу с послами стран СБ ООН

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Президент США Дональд Трамп провёл встречу с послами стран-членов Совета Безопасности ООН, в ходе которой призвал к совместной работе по денуклеаризации КНДР, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Белого дома.

«Президент Трамп призвал постоянных представителей в СБ ООН совместно работать в решении глобальных вызовов», — указано в тексте.

Уточняется, что помимо денуклеаризации КНДР, президент США также сказал об урегулировании в Афганистане.

Американский лидер добавил, что каждая страна должна внести вклад в поддержание мира и безопасности.

Ранее постоянный представитель России при Совбезе ООН Василий Небензя во время визита в Белый дом пошутил, что не нашёл там «российской комнаты», а только «китайскую», на что президент США Дональд Трамп ответил, что «позаботится об этом».

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