Небензя пошутил, что не нашёл в Белом доме «российскую комнату»

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Постоянный представитель России при Совбезе ООН Василий Небензя во время визита в Белый дом пошутил, что не нашёл там «российской комнаты», а только «китайскую», на что президент США Дональд Трамп ответил, что «позаботится об этом».

«Спасибо за тур по Белому дому. Мы видели «китайскую комнату», но мы не видели «российскую комнату». Может, она тут самая секретная, мы её не смогли обнаружить», — сказал Небензя Трампу перед обедом с участием постпредов других стран при СБ ООН.

Как пишет РИА Новости, постпред Китая Чжан Цзюнь похвалил убранство оформленной в китайском стиле комнаты.

В «китайской комнате» Белого дома находятся предметы китайского убранства, в том числе фарфоровая посуда и изделия из стекла и серебра, которыми пользуются американские президенты.

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