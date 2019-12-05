Небензя пошутил, что не нашёл в Белом доме «российскую комнату»
«Спасибо за тур по Белому дому. Мы видели «китайскую комнату», но мы не видели «российскую комнату». Может, она тут самая секретная, мы её не смогли обнаружить», — сказал Небензя Трампу перед обедом с участием постпредов других стран при СБ ООН.
Как пишет РИА Новости, постпред Китая Чжан Цзюнь похвалил убранство оформленной в китайском стиле комнаты.
В «китайской комнате» Белого дома находятся предметы китайского убранства, в том числе фарфоровая посуда и изделия из стекла и серебра, которыми пользуются американские президенты.