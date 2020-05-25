«Получить внешнюю поддержку»: что стоит за планами КНДР по укреплению сил ядерного сдерживания

Северная Корея намерена укреплять стратегические силы и силы ядерного сдерживания. Такое решение принял военный комитет правящей партии. Заседание прошло при участии Ким Чен Ына, который впервые с начала мая появился на публике. По мнению экспертов, подобный курс руководства страны в нынешних реалиях оправдан. Аналитики напоминают, что диалог с основным геополитическим оппонентом Пхеньяна — Вашингтоном — так и не сдвинулся с мёртвой точки: из-за пандемии коронавируса северокорейская проблематика отошла на второй план и Белый дом сконцентрировался на насущных вопросах, «забыв» о взятых на себя обязательствах в отношении КНДР. Однако политологи сомневаются, что Северная Корея прервёт переговоры с США о денуклеаризации, поскольку «ей это не выгодно».

Руководство КНДР объявило о новом курсе укрепления стратегических сил страны и сил ядерного сдерживания. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) со ссылкой на правящую Трудовую партию Кореи (ТПК). Заявление было сделано по итогам расширенного заседания партийного Центрального военного комитета.

«На расширенном заседании, в соответствии со всеми требованиями государственного военного строительства и развития, был предложен новый курс для того, чтобы ещё более укрепить силы сдерживания ядерной войны и стратегические вооружённые силы и осуществлять управление в ситуации высокой турбулентности», — говорится в сообщении агентства.

Кроме того, в ТПК приняли меры для «решительного повышения возможностей» нанесения артиллерийского удара Корейской народной армией.

Выступление Ким Чен Ына на конференции Центрального военного комитета Трудовой партии Кореи 23 мая 2020 года

© KCNA via REUTERS

Во время заседания обсуждались также организационные вопросы. В частности, речь шла о перспективах формирования новых армейских подразделений и кадровых перестановках в армии. Преобразования направлены на укрепление «сил национальной обороны и сил сдерживания» в той обстановке, которая сложилась в стране и за рубежом. Принимаемые меры направлены на защиту политической стабильности и суверенитета республики.

По итогам заседания в Вооружённых силах КНДР были произведены кадровые перестановки. Национальный лидер Ким Чен Ын также подписал указ о реформировании системы военного командования.

Стоит отметить, что участие Ким Чен Ына в заседании Центрального военного комитета ТПК стало первым публичным появлением северокорейского лидера с 1 мая.

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Ранее южнокорейское агентство «Рёнхап» со ссылкой на представителя Министерства объединения Кореи сообщило, что Сеул следит за информацией о местонахождении лидера КНДР Ким Чен Ына, который не появлялся на публике с начала мая.

До этого длительный перерыв в публичных мероприятиях северокорейского лидера отмечался в апреле. Ким Чен Ына не видели 20 дней, что даже спровоцировало слухи о его возможной болезни.

Впрочем, лидер Северной Кореи пропадал из поля зрения широкой общественности и прежде. Например, в 2014 году политик не появлялся на публичных мероприятиях более месяца.

Диалог по нисходящей

Напомним, о возникновении полноценных ядерных сил в составе ВС КНДР стало известно в начале 2018 года. О завершении работ по созданию ядерного арсенала тогда объявил глава республики. Этому предшествовал серьёзный рост напряжённости на Корейском полуострове, а также обмен угрозами между Пхеньяном и Вашингтоном. На протяжении 2017 года США и КНДР балансировали на грани военного конфликта. Так, в апреле 2017 года Пентагон направил к берегам Корейского полуострова ударную группировку ВМС во главе с атомным авианосцем Carl Vinson.

Однако в 2018-м в отношениях между Северной Кореей и Соединёнными Штатами, а также в диалоге двух соседних государств Корейского полуострова наблюдалась заметная оттепель. Как отмечают аналитики, во многом смягчение воинственной риторики стало возможно благодаря победе на президентских выборах в Южной Корее Мун Чже Ина: политик последовательно выступает за мир на полуострове. Сближение между двумя странами началось после того, как Сеул предложил Пхеньяну вывести обе сборные на церемонию открытия зимних Олимпийских игр в южнокорейском Пхёнчхане под одним флагом. Таким образом, сотрудничество стран в спортивной сфере стало поводом для начала политического диалога.

Авианосец USS Carl Vinson

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© Kham

Вскоре к переговорам подключился и Белый дом: в июне 2018 года состоялся первый саммит Дональда Трампа и Ким Чен Ына. Лидеры подписали совместную декларацию, в которой говорилось о приверженности идее денуклеаризации Корейского полуострова.

Впоследствии лидеры КНДР и США провели ещё две встречи, однако серьёзно продвинуться в вопросах ликвидации северокорейских ядерных арсеналов и отмены американских экономических санкций сторонам не удалось. Хотя в 2018 году Пхеньян уничтожил испытательные шахты и ряд объектов на ядерном полигоне Пхунгери, а также начал демонтаж ядерного полигона Сохэ, Вашингтон так и не согласился пойти на поэтапную отмену санкций. Американская сторона настаивает на том, что ограничения могут быть сняты лишь после полной денуклеаризации КНДР.

В апреле 2019-го Ким Чен Ын заявил, что готов «терпеливо ждать» до конца года, пока американское руководство не изменит свой подход к диалогу. Однако в том случае, если этого не произойдёт, рассчитывать на прогресс в переговорах не приходится, пояснил тогда северокорейский лидер.

Впрочем, никаких серьёзных подвижек по линии американо-корейского урегулирования за этот период так и не произошло.

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Однако в Белом доме всё равно рассчитывали на то, что Пхеньян не станет отказываться от обещания провести денуклеаризацию. Об этом заявил в январе 2020 года Дональд Трамп.

«Я не думаю, что он (Ким Чен Ын. — RT) нарушит своё слово, но, возможно, что всё же он это сделает», — заявил американский лидер.

В свою очередь, первый заместитель министра иностранных дел Северной Кореи Ким Ке Гван подчеркнул, что республика не согласится на переговоры с американской администрацией, предметом которых будет полная ликвидация ядерного арсенала КНДР в обмен на частичную отмену санкций.

«Не будет переговоров о снятии части санкций ООН в обмен на основные ядерные объекты КНДР, чтобы хоть немного облегчить страдания наших мирных граждан», — цитирует дипломата агентство ЦТАК.

В конце января советник постоянного представительства КНДР при отделении ООН в Женеве Чжу Ён Чхоль, выступая на конференции по разоружению, заявил о том, что республика не считает себя обязанной соблюдать далее мораторий на ядерные и ракетные испытания.

По его словам, Пхеньян не считает необходимым соблюдать в одностороннем порядке обязательства, в то время как США не отказались от стремления блокировать развитие КНДР и не исполняют свои обещания.

«Заняты решением других проблем»

Отсутствие прогресса в урегулировании разногласий между Пхеньяном и Вашингтоном эксперты объясняют сменой приоритетов во внешнеполитическом курсе Белого дома.

Дональд Трамп

Reuters

© Leah Millis

Как пояснил в беседе с RT ведущий специалист кафедры международной политики и зарубежного регионоведения РАНХиГС Роман Файншмидт, если прежде Дональд Трамп стремился показать, что способен инициировать позитивные изменения в своих отношениях с другими странами, сейчас это уже не входит в его задачи.

«Диалог с Пхеньяном укрепил имидж США как страны, готовой к миротворческому диалогу в собственных интересах. Однако впоследствии Трамп переключил своё внимание на другие вопросы. Сейчас Белый дом в большей мере сконцентрировался на вопросах пандемии коронавируса и торгового спора с КНР», — констатировал Файншмидт.

Вместе с тем положение КНДР ухудшилось, считает эксперт. Из-за пандемии коронавируса под ударом оказались экономические связи между Северной Кореей и её ключевым партнёром — Китаем.

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«Кроме того, пандемия отодвинула на второй план повестку КНДР, сейчас страны заняты решением других проблем. Поэтому Пхеньян старается напомнить о своём существовании, рассчитывая получить при этом внешнюю поддержку», — добавил Файншмидт.

По его мнению, власти КНДР намеренно заявили о планах по реорганизации армии, а также об укреплении стратегических сил и сил ядерного сдерживания.

«Северная Корея будет использовать угрозу выхода из переговоров по денуклеаризации как механизм внешнеполитической манипуляции, чтобы показать, что стабильность в регионе зависит именно от неё, а не от США или Китая. Пхеньян показывает, что если он выйдет из переговоров, то последствия могут быть непредсказуемыми. Однако не следует считать, что Северная Корея реально готова выйти из этого диалога, ей на данный момент это не выгодно», — уверен Файншмидт.

Похожей позиции придерживается и научный сотрудник Центра корейских исследований Института Дальнего Востока Евгений Ким. С его точки зрения, заявление правящей Трудовой партии Кореи о наращивании сил стратегического сдерживания вовсе не говорит о намерении Пхеньяна окончательно выйти из переговоров о денуклеаризации.

«Как ранее уточняли в Пхеньяне, если стране не будут угрожать, то она также не будет предпринимать какие-то шаги. Со своей стороны, США сейчас затормозили переговоры, поскольку изначально рассчитывали на то, что КНДР просто капитулирует. Но этого не случилось. Кроме того, американской стороне выгодно под предлогом северокорейской угрозы сохранять свои силы в регионе. Однако, несмотря на все эти сложности, Пхеньян не станет инициировать выход из диалога с американским руководством, хотя и занимается укреплением сил стратегического сдерживания», — полагает эксперт.

Курс КНДР на создание стратегических ядерных сил Евгений Ким считает вполне оправданным в текущей ситуации.

«КНДР действительно нуждается в укреплении таких сил, поскольку северокорейская армия в силу ситуации, которая сложилась в стране, не имеет возможности конкурировать с армиями Японии и Южной Кореи», — подытожил эксперт.