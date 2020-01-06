Трамп ожидает выполнения лидером КНДР обязательств по денуклеаризации

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Американский лидер Дональд Трамп ожидает, что лидер Северной Кореи Ким Чен Ын выполнит обязательства по денуклеаризации.
Трамп ожидает выполнения лидером КНДР обязательств по денуклеаризации
  • Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын
  • Reuters

«Я не думаю, что он нарушит своё слово, но, возможно, что всё же он это сделает», — цитирует Интерфакс Трампа.

Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш выразил обеспокоенность заявлением КНДР о прекращении моратория на ракетно-ядерные испытания.

1 января лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил, что Северная Корея в скором времени представит новое стратегическое оружие.

Подробнее — в материале RT.

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