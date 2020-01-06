Трамп ожидает выполнения лидером КНДР обязательств по денуклеаризации

Американский лидер Дональд Трамп ожидает, что лидер Северной Кореи Ким Чен Ын выполнит обязательства по денуклеаризации.

«Я не думаю, что он нарушит своё слово, но, возможно, что всё же он это сделает», — цитирует Интерфакс Трампа.

Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш выразил обеспокоенность заявлением КНДР о прекращении моратория на ракетно-ядерные испытания.

1 января лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил, что Северная Корея в скором времени представит новое стратегическое оружие.

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