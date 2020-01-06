Трамп ожидает выполнения лидером КНДР обязательств по денуклеаризации
- Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын
- Reuters
«Я не думаю, что он нарушит своё слово, но, возможно, что всё же он это сделает», — цитирует Интерфакс Трампа.
Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш выразил обеспокоенность заявлением КНДР о прекращении моратория на ракетно-ядерные испытания.
1 января лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил, что Северная Корея в скором времени представит новое стратегическое оружие.
Подробнее — в материале RT.