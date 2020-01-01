Ульянов призвал к дипломатическим усилиям по ситуации вокруг КНДР

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Постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов призвал к активизации дипломатических усилий для недопущения эскалации на Корейском полуострове.
Ульянов призвал к дипломатическим усилиям по ситуации вокруг КНДР
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Об этом он написал на своей странице в Twitter.

«Тревожное развитие вокруг вопроса о денуклеаризации. Для предотвращения новых осложнений, включая обмен «рождественскими подарками», нужно срочно активизировать дипломатические усилия. Политика санкций должна наконец стать более разумной, как предусмотрено в резолюциях Совбеза ООН по КНДР», — заявил он.

Ранее глава российского МИД Сергей Лавров не исключил, что ситуация на Корейском полуострове приобретёт новое кризисное измерение.

23 декабря президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин в ходе встречи с председателем КНР Си Цзиньпином в Пекине заявил о невыгодности роста напряжённости на Корейском полуострове для КНДР.

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