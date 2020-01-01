Ким Чен Ын заявил, что вскоре представит новое стратегическое оружие
Об этом информирует «Рёнхап».
Ранее советник президента США по нацбезопасности Роберт О'Брайен заявил о готовности Вашингтона к реакции в случае новых ракетных испытаний КНДР.
В начале декабря начальник Генштаба Корейской народной армии (КНА) Пак Чен Чхон заявил о риске перерастания отношений КНДР и Соединённых Штатов в полномасштабный вооружённый конфликт.
Позднее американский лидер Дональд Трамп заявил, что отрицает возможность осуществления Пхеньяном враждебных действий в отношении Вашингтона.
Эксперты рассказали о том, зачем в КНДР заявляют о проведении новых испытаний. Подробнее — в материале RT.