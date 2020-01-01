Ким Чен Ын заявил, что вскоре представит новое стратегическое оружие

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Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын в ходе доклада на пленарном заседании центрального комитета Трудовой партии КНДР, что Северная Корея в скором времени представит новое стратегическое оружие.

Об этом информирует «Рёнхап».

Ранее советник президента США по нацбезопасности Роберт О'Брайен заявил о готовности Вашингтона к реакции в случае новых ракетных испытаний КНДР.

В начале декабря начальник Генштаба Корейской народной армии (КНА) Пак Чен Чхон заявил о риске перерастания отношений КНДР и Соединённых Штатов в полномасштабный вооружённый конфликт.

Позднее американский лидер Дональд Трамп заявил, что отрицает возможность осуществления Пхеньяном враждебных действий в отношении Вашингтона.

Эксперты рассказали о том, зачем в КНДР заявляют о проведении новых испытаний. Подробнее — в материале RT.

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