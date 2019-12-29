США предостерегли КНДР от новых ракетных испытаний

Советник президента США по нацбезопасности Роберт О'Брайен в интервью телеканалу ABC News заявил о готовности Соединённых Штатов к реакции в случае новых ракетных испытаний КНДР.

По его словам, США будут «крайне разочарованы», если КНДР примет решение провести новые испытания.

Вместе с тем О'Брайен отметил, что у американского лидера Дональда Трампа «нет иллюзий, что это очень опасный вопрос», и президент «пытается деэскалировать напряжённость».

«У нас есть инструменты в нашем запасе. И мы будем использовать их по мере необходимости», — сказал он.

Ранее бывший помощник президента США по нацбезопасности Джон Болтон раскритиковал Белый дом за то, что американская администрация не препятствует попыткам КНДР развивать ядерный потенциал.

В начале декабря начальник Генштаба Корейской народной армии (КНА) Пак Чен Чхон заявил о риске перерастания отношений КНДР и Соединённых Штатов в полномасштабный вооружённый конфликт.

Позднее Трамп заявил, что отрицает возможность осуществления Пхеньяном враждебных действий в отношении Вашингтона.

Эксперты рассказали о том, зачем в КНДР заявляют о проведении новых испытаний. Подробнее — в материале RT.