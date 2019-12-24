Болтон раскритиковал Белый дом за «риторическую политику» по КНДР

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Бывший помощник президента США по нацбезопасности Джон Болтон раскритиковал Белый дом за то, что американская администрация не препятствует попыткам КНДР развивать ядерный потенциал.

«Идея о том, что мы каким-то образом оказываем максимальное давление на Северную Корею, к сожалению, не соответствует действительности», — сказал он в беседе с Axios.

По словам Болтона, администрация в действительности не намерена способствовать прекращению развития ядерного оружия в КНДР, даже когда президент призывает к сдерживанию.

Бывший чиновник считает, что Вашингтон использует «скорее риторическую политику» в отношении Пхеньяна.

«Риск для вооружённых сил США и наших союзников неизбежен, требуется более эффективная политика, прежде чем у КНДР появятся технологии, угрожающие родине американцев», — написал Болтон в Twitter.

10 сентября Трамп отправил Болтона в отставку. Своё решение он объяснил тем, что не был согласен со многими его предложениями.

Как отмечал президент США, Болтон совершил очень крупные ошибки

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