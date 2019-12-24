Болтон раскритиковал Белый дом за «риторическую политику» по КНДР

Бывший помощник президента США по нацбезопасности Джон Болтон раскритиковал Белый дом за то, что американская администрация не препятствует попыткам КНДР развивать ядерный потенциал.

«Идея о том, что мы каким-то образом оказываем максимальное давление на Северную Корею, к сожалению, не соответствует действительности», — сказал он в беседе с Axios.

По словам Болтона, администрация в действительности не намерена способствовать прекращению развития ядерного оружия в КНДР, даже когда президент призывает к сдерживанию.

Бывший чиновник считает, что Вашингтон использует «скорее риторическую политику» в отношении Пхеньяна.

«Риск для вооружённых сил США и наших союзников неизбежен, требуется более эффективная политика, прежде чем у КНДР появятся технологии, угрожающие родине американцев», — написал Болтон в Twitter.

10 сентября Трамп отправил Болтона в отставку. Своё решение он объяснил тем, что не был согласен со многими его предложениями.

Как отмечал президент США, Болтон совершил очень крупные ошибки.