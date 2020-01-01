Генсек ООН обеспокоен заявлением КНДР о моратории на ядерные испытания

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш обеспокоен заявлением КНДР о прекращении моратория на ракетно-ядерные испытания.

«Генеральный секретарь глубоко обеспокоен заявлением КНДР, которое свидетельствует о прекращении моратория на ядерные и ракетные испытания», — говорится в сообщении официального представителя Генсека ООН Стефана Дюжаррика.

Отмечается, что Гутерреш надеется на то, что испытания не возобновятся в соответствии с резолюциями Совета Безопасности ООН, поскольку нераспространение остаётся «фундаментальной опорой глобальной ядерной безопасности и должно быть сохранено».

Ранее лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что Северная Корея в скором времени представит новое стратегическое оружие.

29 декабря советник президента США по нацбезопасности Роберт О'Брайен заявил о готовности Соединённых Штатов к реакции в случае новых ракетных испытаний КНДР.