«Реализовать декларацию не удалось»: приведут ли морские учения Сеула к росту напряжённости на Корейском полуострове

Пхеньян жёстко осудил совместные с американскими силами морские учения, проведённые в Жёлтом море военными Южной Кореи. Как говорится в заявлении представителя Министерства народных вооружённых сил КНДР, такими действиями Сеул нарушает достигнутые ранее соглашения. Со своей стороны, южнокорейские военные отрицают, что нарушили условия совместной декларации, в которой обозначалось создание на море буферной «зоны мира». Согласно договорённостям, вся активность в этом районе должна носить исключительно мирный характер. По мнению экспертов, жёсткой реакцией на военные манёвры соседей Пхеньян демонстрирует готовность активно отстаивать свои интересы.

Руководство КНДР осудило совместные учения южнокорейского и американского флотов, проведённые в непосредственной близости от границ Северной Кореи. Об этом говорится в заявлении для печати представителя Министерства народных вооружённых сил КНДР, опубликованном северокорейским агентством ЦТАК.

В заявлении особо отмечается, что манёвры были проведены в горячей точке акватории недалеко от западного побережья КНДР. Именно этот район в прежние годы не раз становился ареной для военных столкновений Севера и Юга, напомнили в Пхеньяне.

«Более серьёзным является тот факт, что южнокорейские военные круги провели такие военные учения, назвав нас «врагом», — подчёркивается в заявлении. При этом в Пхеньяне отметили, что военные Южной Кореи не скрывали того, что целью манёвров является улучшение способности к реагированию на внезапную «провокацию» Севера.

По мнению северокорейской стороны, подобный шаг Сеула является «серьёзной провокацией», нуждающейся в ответе.

Кроме того, по мнению Пхеньяна, эти события отбрасывают ситуацию к тому состоянию высокого напряжения, в котором межкорейские отношения были до саммита 2018 года, отмечается в заявлении.

Действия Сеула Пхеньян характеризует как «безумный военный провокационный акт южнокорейских военных кругов» против заключённого в 2018 году между двумя Кореями соглашения в военной сфере.

Однако в Сеуле не согласны с такими оценками.

«Совместные учения носили оборонный характер и проводились в водах к западу от города Кунсан. Они осуществлялись в соответствии с соглашением от 19 сентября», — заявил представитель Министерства обороны Южной Кореи, также ссылаясь на достигнутые в 2018 году межкорейские договорённости.

Как сообщило южнокорейское агентство «Рёнхап», 6 мая Южная Корея провела в Жёлтом море совместные со 2-м флотом ВМС США военные учения. В манёврах также была задействована авиация.

Давние противоречия

Напомним, договорённость, призванная предотвратить непреднамеренные столкновения сил Южной Кореи и КНДР на море была достигнута сторонами в сентябре 2018 года во время двухдневного визита президента Южной Кореи Мун Чже Ина в КНДР. Сторонами было подписано соглашение о создании буферной зоны для предотвращения столкновений и о приостановке морских учений и стрельб в этом районе.

Президент Южной Кореи Мун Чже Ин и лидер Северной Кореи Ким Чен Ын

© Korea Summit Press Pool/Pool via Reuters

Итоги переговоров Мун Чже Ина и северокорейского лидера Ким Чен Ына были зафиксированы в Пхеньянской декларации. Лидеры условились добиться прекращения инцидентов в демилитаризированной зоне и убрать все посты охраны, находящиеся в пределах 1 км друг от друга. В будущем КНДР и Южная Корея планировали и вовсе ликвидировать все посты внутри ДМЗ.

На море стороны решили создать буферную «зону мира». Согласно договорённостям, заходить в неё могут только корабли, не несущие на борту вооружения, вся активность в этом районе должна носить исключительно мирный характер.

Как отметил в беседе с RT научный сотрудник Центра корейских исследований Института Дальнего Востока РАН Константин Асмолов, обвинения, прозвучавшие в адрес Сеула со стороны Пхеньяна, имеют под собой все основания.

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«Действительно, в декларации ясно написано о необходимости воздерживаться от враждебных действий. Однако совместные учения, направленные против КНДР, относятся именно к таким действиям. Так что возмущение властей КНДР вполне оправданно. В целом, если посмотреть на то, кто и как часто проводит учения на полуострове, становится ясно, что разговоры про агрессивную Северную Корею и абсолютно мирную Южную просто лишены смысла», — пояснил эксперт.

Несколько иной точки зрения придерживается ведущий специалист кафедры международной политики и зарубежного регионоведения РАНХиГС Роман Файншмидт.

«Нарушила ли Южная Корея своими манёврами условия декларации, станет понятно через два-три дня, когда появится больше фактов и сведений по координации манёвров. Противоречия между двумя Кореями носят долгосрочный характер», — пояснил эксперт в комментарии RT.

Вашингтон на линии

Стоит отметить, что потепление в межкорейских отношениях сопровождалось одновременным налаживанием контактов между Пхеньяном и Вашингтоном. Политической оттепели предшествовало серьёзное обострение в отношениях между властями Северной Кореи и США на фоне ракетно-ядерных испытаний, проводившихся северокорейской стороной. Напряжённость достигла таких пределов, что в апреле 2017 года глава Белого дома Дональд Трамп распорядился даже направить к берегам Корейского полуострова авианосную группировку ВМС США.

Солдаты Южной и Северной Кореи в районе демилитаризированной зоны

Reuters

© Kim Hong-Ji

На грани серьёзного конфликта стороны балансировали на протяжении всего 2017 года, что, впрочем, не помешало Пхеньяну довести до финала программу по созданию собственного ядерного арсенала — 1 января 2018 года лидер Северной Кореи Ким Чен Ын объявил о создании в стране полноценных ядерных сил. Дональд Трамп эмоционально отреагировал на заявление северокорейского лидера, заявив, что американская «ядерная кнопка» гораздо мощнее, чем у КНДР.

Однако вскоре напряжённость в отношениях Пхеньяна и Вашингтона пошла на спад. Этому способствовало потепление, наметившееся между КНДР и Южной Кореей, к чему приложил значительные усилия избранный на пост президента Республики Корея в 2017 году Мун Чже Ин.

Так, политик предложил Пхеньяну вывести сборные двух стран на церемонии открытия зимних Олимпийских игр в южнокорейском Пхёнчхане под одним флагом.

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КНДР приняла это предложение, контакты между странами по спортивной линии стали прологом к широкому политическому диалогу.

Тогда же начал выстраиваться диалог между Пхеньяном и Вашингтоном. В июне 2018 года в Сингапуре состоялся первый саммит Дональда Трампа и Ким Чен Ына. По итогам переговоров была подписана совместная декларация, согласно которой руководство КНДР подтвердило свою приверженность идее ядерного разоружения.

Тогда Пхеньян пообещал приложить усилия для денуклеаризации Корейского полуострова, а Вашингтон, со своей стороны, пообещал предоставить КНДР гарантии безопасности.

Однако несмотря на то что Дональд Трамп и Ким Чен Ын впоследствии провели ещё две встречи, продвинуться в реализации достигнутых договорённостей странам не удалось. США отказываются поэтапно отменять экономические санкции против Северной Кореи по мере ядерного разоружения страны, а Пхеньян, в свою очередь, не готов к одномоментному разоружению без каких-либо гарантий со стороны Вашингтона.

Ни мира, ни войны

Впрочем, пока что лидеры КНДР и США не возвращаются враждебной риторике 2017 года, сохраняя, по крайней мере на словах, приверженность достигнутым договорённостям. В межкорейских отношениях до последнего времени также сохранялась мирная тональность. Нарушил её лишь инцидент, произошедший 3 мая на границе КНДР и Южной Кореи. Как сообщило тогда агентство «Рёнхап» со ссылкой на Объединённый комитет начальников штабов Республики Корея, несколько выстрелов было произведено в направлении южнокорейского наблюдательного поста в центральной части демаркационной линии. В свою очередь, южнокорейские военные также произвели два выстрела в сторону КНДР.

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Однако, по мнению Романа Файншмидта, ни инцидент со стрельбой на границе, ни морские учения Южной Кореи не приведут к новому витку напряжённости на полуострове.

Хотя межкорейские отношения остаются непростыми, после прихода к власти в Республике Корея Мун Чже Ина Сеул и Пхеньян всё же поддерживают стабильные контакты и ожидать ухудшения ситуации не следует, полагает эксперт.

«Учитывая, что лидер КНДР Ким Чен Ын долгое время отсутствовал на публике, сейчас текущая реакция северокорейской стороны на манёвры южан скорее призвана продемонстрировать всему миру, что страна готова активно защищать свои интересы, а внутри государства сохраняется стабильность», — пояснил эксперт.

Похожей точки зрения придерживается и Константин Асмолов.

«Из-за этих инцидентов отношения Корей не ухудшатся и не откатятся к состоянию начала 2017 года. Однако если разобраться в том, что же было сделано для мира, помимо ослабления напряжённости на границе, то становится ясно, что по большинству направлений реализовать совместную декларацию между двумя Кореями не удалось. И эта ситуация сложилась именно из-за нежелания Сеула предпринимать реальные шаги», — подытожил эксперт.