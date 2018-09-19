«Эра процветания и мира»: о чём договорились лидеры КНДР и Южной Кореи на саммите в Пхеньяне

КНДР демонтирует ядерный полигон Тончхан и остановит действие экспериментального ядерного реактора в Йонбёне. Об этом говорится в соглашении, подписанном в ходе межкорейского саммита в Пхеньяне. Ким Чен Ын и Мун Чжэ Ин обязались также вывести вооружённые силы из демилитаризованной зоны, создать буферные зоны на границе и в прибрежных водах, где будет запрещено проведение военных и военно-морских учений. Лидеры Северной и Южной Кореи также возобновили экономическое взаимодействие в тех сферах, в которых это возможно из-за действующих в отношении КНДР санкций ООН. Президент США Дональд Трамп уже назвал достигнутые договорённости «очень волнующими». При этом российский посол в Пхеньяне подчеркнул важность заключённых соглашений для снижения напряженности на Корейском полуострове.

КНДР решила полностью остановить экспериментальный ядерный реактор в научном центре Йонбен, и демонтировать ракетный полигон Тончхан. Такой пункт прописаны в заключённом президентом Южной Кореи Мун Чж Ином и главой КНДР Ким Чен Ыном военном соглашении. Кроме того, Северная и Южная Кореи договорились вывести свои вооружённые силы из демилитаризованной зоны и выделить территории, на которых будет запрещено проведение военных и военно-морских учений.

«Пхеньянская декларация откроет для обеих Корей новую эру процветания и мира», — подчеркнул глава КНДР.

Ким Чен Ын также подчеркнул, что подписанное соглашение внесет вклад в дело денуклеаризации Корейского полуострова.

Об остановке ядерного реактора, расположенного в провинции Пхёнан Пукто и демонтаже ракетного полигона заявил президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин, выступая в ходе пресс-конференции.

«Северная сторона в соответствии с духом совместного заявления между Севером и США выразила намерение принимать дополнительные меры, такие как полный демонтаж ядерного объекта в Йонбёне», — сказал он.

Однако Северная Корея подчеркнула, что такие мероприятия возможны только если США будут действовать в соответствии с договорённостями, которые были достигнуты между президентом Соединённых Штатов Дональдом Трампом и лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном на саммите в Сингапуре 12 июня этого года.

Напомним, 24 мая этого КНДР демонтировала полигон ядерных испытаний Пхунгери в присутствии международной группы журналистов. А в июле был начат демонтаж полигона Сохэ.

Для снижения военной напряженности на Корейском полуострове стороны договорились вывести вооружённые силы из демилитаризованной зоны и разоружить персонал пограничного пункта Пахунмунджа.

Демилитаризованная зона была создана в районе демаркационной линии, которая служит границей корейским государствам после Корейской войны в 1953 году и там на постоянной основе находились военные как Южной, так и Северной Корей.

«Обе стороны договорились полностью вывести наблюдательные пункты Юга и Севера на расстоянии ближе 1 километра в качестве экспериментальных мер для полного вывода из демилитаризованной зоны наблюдательных постов», — говорится в документе.

Соглашение также предусматривает и формирование буферных зон в районе демаркационной линии, а также на побережьях Жёлтого и Японского морей. На этих территориях будут запрещены военные учения, артиллерийские стрельбы, а в районе границы и полёты военных самолётов

«Обе стороны решили прекратить с 1 ноября военные учения близ военно-демаркационной линии (ВДЛ. — RT), направленные друг против друга… На расстоянии до пяти км от ВДЛ решено полностью прекратить артиллерийские учения и полевые учения численностью свыше полка», — указано в соглашении.

Кроме того, стороны договорились начать работу по формированию военной комиссии для решения проблем взаимного доверия. Этот шаг подразумевает, в том числе, и создание прямой связи между военным руководством Северной и Южной Кореи.

На территориях, которые войдут в состав буферных зон, неоднократно происходили конфликты, напомнил директор Центра азиатской стратегии Института экономики РАН Георгий Толорая. Он назвал межкорейский саммит крайне успешным.

«КНДР пообещали разрушить ракетный полигон, и в дальнейшем провести демонтаж всех ядерных объектов в Йонбене, в том числе ракетный полигон они готовы разрушить под контролем иностранных специалистов, а также отвести вооружённые силы, разоружить персонал пограничного пункта Пханмунджом, не проводить провокационных учений в радиусе 80 км от линии в Жёлтом море. Это территория, которая не раз являлась местом конфликта, приняты меры по снижению военной угрозы. В целом очень успешный саммит и очень серьёзные итоги», — сказал он в беседе с RT.

Военно-демаркационная линия

globallookpress.com

© Britta Pedersen

Кэсон и Кымгансан

На саммите были достигнуты и договорённости, касающиеся экономического, социального и культурного сотрудничества. Так, Кэсонский индустриальный комплекс, расположенный в КНДР на границе с Южной Кореей, чья деятельность была остановлена в 2016 году, будет перезапущен, как и совместный туристический проект в северокорейских горах Кымгансан.

Ранее в Кэсоне осуществляли деятельность более ста южнокорейских компаний, однако его деятельность была запрещена в силу введённых Совбезом ООН санкций против КНДР. Санкции до сих пор остаются в силе, поэтому стороны подчеркнули, что возобновление работы начнётся «как только это позволит ситуация».

Для расширения торгово-экономических связей будут также состыкованы железные и автомобильные дороги двух государств. «Юг и Север договорились провести в течение нынешнего года церемонии начала работ по состыковке железных и автомобильных дорог на западе и востоке», — говорится в документе.

Именно эта договорённость представляет особый интерес для России, подчёркивает старший научный сотрудник Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин.

«Для России представляет особый интерес то, что они выразили намерение двигаться в направлении соединения железнодорожных и автодорожных сетей страны, начинают появляться перспективы для наших давних транзитных проектов через КНДР в Южную Корею», — сказал он.

Лидеры двух корейских государств также договорились подать совместную заявку на проведение летней Олимпиады 2032 года. Подразумевается и создание единой олимпийской сборной.

«Юг и Север решили активно выступать единой командой на международных соревнованиях, включая летнюю Олимпиаду 2020 года, а также сотрудничать для совместного проведения на Юге и Севере летней Олимпиады 2032 года», — говорится в заявлении.

На зимних Олимпийских играх в этом году, прошедших в Южной Корее, страны уже выставляли совместную команду в женском хоккее, что стало первым в истории случаем участия спортсменов двух корейских государств в одной команде.

Кроме того, Ким Чен Ын и Мун Чжэ Ин договорились открыть постоянно действующий центр встреч членов разделённых Корейской войной семей, которых на полуострове насчитывается около 50 тыс. человек.

Саммит в Пхеньяне на высшем уровне стартовал 18 сентября и продлится до 20-го. Это пятая встреча на высшем уровне в истории и третья в этом году. Она проходит в государственной резиденции «Пэкхванон», где проживает Ким Чен Ын. 20 сентября лидеры отправятся на священную для Северной Кореи «Белоголовую гору» Пэктусан, находящуюся на границе с Китаем. Считается, что на этой горе родился бывший руководитель КНДР Ким Чен Ир, отец Ким Чен Ына.

Лидер Северной Кореи также принял приглашение южнокрейского президента в скором времени посетить Сеул.

«Фактически объявили о прекращении войны»

Ким Чен Ын и Мун Чжэ Ин фактически провозгласили прекращение состояния войны между государствами. Об этом заявил представитель администрации южнокорейского президента, комментируя итоги саммита.

«Лидеры Юга и Севера своими договоренностями фактически объявили о прекращении войны на Корейском полуострове», — сказал он.

Президент США Дональд Трамп в свою очередь назвал достигнутые на межкорейской встрече договорённости «очень волнующими».

«Ким Чен Ын согласился на проведение ядерных инспекций, в случае успеха дальнейших переговоров, и окончательно демонтировать ядерный полигон и пусковую площадку в присутствии международных специалистов. Это будет означать прекращение ракетных и ядерных испытаний. Герои (останки солдат США, погибших в Корейской войне. — RT) продолжают возвращаться в Соединённые Штаты. Кроме того, КНДР и Южная Корея подадут совместную заявку на проведение Олимпиады 2032. Очень волнующе!», — написал он в Twitter.

Kim Jong Un has agreed to allow Nuclear inspections, subject to final negotiations, and to permanently dismantle a test site and launch pad in the presence of international experts. In the meantime there will be no Rocket or Nuclear testing. Hero remains to continue being........ — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 19 сентября 2018 г.

В России также положительно оценили встречу между лидерами КНДР и Южной Кореи. Об этом заявил российский посол в Пхеньяне Александр Мацегора.

«Мы оцениваем встречу между двумя лидерами Северной и Южной Кореи сугубо положительно. Примирение между двумя частями Корейского полуострова — это именно то, что будет способствовать смягчению напряженности, созданию атмосферы взаимного доверия, взаимного учета интересов, а, следовательно, это приведет к разрядке военной напряженности», — сказал он РИА Новости.

Также по теме Северный путь: как визит Ким Чен Ына в Россию отразится на сотрудничестве двух стран Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын выразил готовность нанести официальный визит в Россию. Об этом сообщила спикер Совета Федерации...

Ранее стало известно, что Ким Чен Ын может в ближайшее время совершить визит в Россию. Об этом заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко после встречи с северокорейским лидером в рамках её визита в КНДР 8 — 10 сентября.

«Он намерен откликнуться на приглашение президента России и в ближайшее время, не откладывая, в зависимости от графика Владимира Владимировича, он готов приехать в Россию с визитом», — цитируют её РИА Новости.

О готовности провести встречу на высшем уровне президент России Владимир Путин сообщил в телеграме Ким Чен Ыну 15 августа. «Заверяю в том, что для обсуждения актуальных вопросов двусторонних отношений и важных региональных вопросов готов встретиться с вами в ближайшее время», — приводит текст телеграммы ТАСС.

Матвиенко отметила, что визит северокорейского лидера в Россию может состояться до конца 2018 года.