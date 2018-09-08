Северный путь: как визит Ким Чен Ына в Россию отразится на сотрудничестве двух стран

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын выразил готовность нанести официальный визит в Россию. Об этом сообщила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко по итогам встречи с руководством КНДР. Она отметила, что Пхеньян намерен двигаться в сторону денуклеаризации и объединения двух Корей, указав на необходимость встречных шагов. Кроме того, председатель верхней палаты парламента рассказала, что в проработке находятся ряд совместных проектов, в том числе по прокладке газопровода, перекачке электроэнергии и развитию железных дорог. По мнению экспертов, с учётом исторических предпосылок встреча российского и северокорейского лидеров должна стать более плодотворной, чем саммит США и КНДР.

Лидер КНДР Ким Чен Ын подтвердил готовность посетить Россию с визитом. Об этом заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко по итогам встречи с северокорейским руководством в Пхеньяне.

«Он сказал: для меня крайне важна встреча с президентом РФ: как в двустороннем плане мы должны обсудить стратегию и перспективы нашего сотрудничества, так, конечно, я бы хотел обсудить целый ряд важных, серьёзных вопросов международной повестки дня», — цитирует Матвиенко РИА Новости.

Спикер Совфеда отметила, что время и место визита будут согласовываться по дипломатическим каналам. Она добавила, что передала послание Ким Чен Ыну от президента России Владимира Путина, а в ответ северокорейский лидер подтвердил готовность нанести официальный визит.

Взаимные интересы

По итогам встречи Матвиенко подчеркнула, что КНДР сделала серьёзные шаги в сторону денуклеаризации, продемонстрировав серьёзность своих намерений.

«Но дальше должны быть встречные шаги. Невозможно, чтобы выполнялся подписанный документ (по итогам саммита с США. — RT) только в одностороннем порядке, поэтому, естественно, они ведут переговоры с американской стороной, чтобы это было движение навстречу друг другу, это было пошаговое выполнение взятых обязательств», — сказала Матвиенко.

Она также отметила, что «некоторые региональные игроки и внерегиональные не заинтересованы в объединении двух Корей», к которому стремится северокорейский лидер.

«Потому что кое-кому хочется через это манипулировать, удерживать позиции в регионе», — добавила Матвиенко.

12 июня 2018 года состоялся первый в истории саммит США — КНДР, в ходе которого обсуждалась проблема ядерного разоружения Северной Кореи. По итогам встречи был подписан документ, в котором Вашингтон даёт Пхеньяну гарантии безопасности. В ответ КНДР подтверждает приверженность полной денуклеаризации Корейского полуострова.

В августе стало известно, что США расширили введённый против КНДР пакет санкций. При этом ранее по итогам саммита Трамп планировал ввести санкции против КНДР по 300 позициям, но затем отложил это. Новые ограничительные меры были введены в отношении ряда компаний, базирующихся в России и Китае.

«Нам приходится выдерживать беспрецедентное давление Запада, который буквально преследует российские компании, поддерживающие контакты с КНДР», — отметила Матвиенко.

Россия играет значительную роль в урегулировании ситуации на Корейском полуострове и, как и другие соседи КНДР, намерена содействовать разрешению конфликта. Об этом в беседе с RT заявил эксперт Центра исследования проблем безопасности РАН, политолог Константин Блохин.

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«Единственные, кто в этом не заинтересован, — это американцы. После выборов в ноябре вся переговорная риторика со стороны США вообще сойдёт на нет и американцы снова буду эскалировать эту ситуацию. Потому что северокорейская проблема является для Америки манной небесной. Они ей обосновывают своё военное присутствие в странах, которые находятся рядом, дорогостоящие продажи систем ПРО Японии и Южной Корее, маскируют свои цели, направленные против Китая и России», — отметил Блохин.

По его словам, у России и Северной Кореи множество взаимных интересов, которые выходят за пределы урегулирования ситуации на Корейском полуострове.

«У нас с Северной Кореей всё идёт очень хорошо и гладко. Здесь не только взаимный интерес по деэскалации. Платформа намного обширнее», — отметил эксперт.

Как сказала спикер Совфеда, в России будет создана группа дружбы с парламентом Северной Кореи для продвижения мирного политического решения проблемы Корейского полуострова. По словам Матвиенко, между Россией, КНДР и Южной Кореей в проработке находятся несколько проектов по прокладке газопровода и перекачке электроэнергии, а также по развитию железных дорог.

Встреча Владимира Путина и Ким Чен Ына может быть намного плодотворнее саммита США и КНДР, считает профессор НИУ-ВШЭ, политолог Олег Матвейчев.

«Мы можем оказать намного большее влияние, чем американцы, которые традиционно воспринимаются в Северной Корее как враги. Отсюда и забуксовавший переговорный процесс между Трампом и Ким Чен Ыном. Они топчутся на месте, нет доверия между сторонами», — отметил Матвейчев.

По его словам, предпосылки для дружелюбного контакта с Северной Кореей сложились исторически. Как отметила Матвиенко, СССР первым признал северокорейское государство и «оказывал всяческую помощь в его развитии и становлении».

«Нужно понимать прежде всего менталитет Северной Кореи, которая всегда ориентировалась на СССР, потом по инерции — на Россию. Если посмотреть даже в быту, то люди там сейчас смотрят советские фильмы, переведённые на корейский язык, дети растут на советских мультфильмах и так далее. Поэтому очень много трактовок мировых событий в Северной Корее заимствуется у России», — добавил эксперт.