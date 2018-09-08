Матвиенко поделилась впечатлениями от посещения Пхеньяна

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Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что находится под большим впечатлением от внешнего облика Пхеньяна.

Матвиенко отметила, что была в столице КНДР в 2005 году и с тех пор город сильно изменился.

«Под руководством глубоко уважаемого товарища Ким Чен Ына мощное развитие: новые кварталы, новые улицы, потрясающая архитектура, город такой чистый, благоустроенный, произвёл огромное впечатление на меня», — приводит её слова РИА Новости.

8 сентября Матвиенко на холме Мансу в Пхеньяне возложила цветы к статуям Ким Ир Сена и Ким Чен Ира, а после на холме Моранбон — к Монументу освобождения (Памятнику советским солдатам). 

В воскресенье, 9 сентября, в Пхеньяне пройдёт военный парад, посвящённый 70-летию основания Северной Кореи.

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