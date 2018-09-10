Матвиенко надеется, что визит Ким Чен Ына в Россию состоится до конца 2018 года

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко выразила надежду на то, что визит северокорейского лидера Ким Чен Ына в Россию состоится до конца текущего года.

«Он намерен откликнуться на приглашение президента России и в ближайшее время, не откладывая, в зависимости от графика Владимира Владимировича, он готов приехать в Россию с визитом», — цитирует её РИА Новости.

При этом Матвиенко не исключила, что «до конца года такой визит состоится».

Ранее помощник российского президента по международным делам Юрий Ушаков в интервью газете «Известия» заявил, что приглашение Ким Чен Ыну совершить визит в Россию остаётся открытым.

Также Владимир Путин выразил готовность встретиться с лидером КНДР.