Ким Чен Ын подтвердил готовность приехать с визитом в Россию
- Reuters
«Он сказал, что подтверждает готовность приехать с официальным визитом в Россию и своё желание. Он не хочет откладывать, и сейчас по дипломатическим каналам начнётся согласование времени и места этого визита», — приводит её слова РИА Новости.
Матвиенко добавила, что Ким Чен Ын подчеркнул важность встречи с российским лидером для обсуждения стратегии и перспектив сотрудничества двух стран.
Спикер Совфеда также отметила, что передала главе КНДР послание от Путина.
«Он (Ким Чен Ын. — RT) подчеркнул, что Россия играет крайне важную роль в политико-дипломатическом урегулировании ядерной проблемы корейского полуострова, что наши подходы и подходы главы государства Северной Кореи совпадают», — сказала Матвиенко.
Ранее помощник российского президента по международным делам Юрий Ушаков в интервью газете «Известия» заявил, что приглашение лидеру КНДР Ким Чен Ыну совершить визит в Россию остаётся открытым.
Также Владимир Путин выразил готовность встретиться с лидером КНДР.