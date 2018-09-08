Ким Чен Ын подтвердил готовность приехать с визитом в Россию

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Северокорейский лидер Ким Чен Ын подтвердил готовность приехать в Россию для встречи с российским президентом Владимиром Путиным. Об этом рассказала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко по итогам встречи с главой КНДР.
Ким Чен Ын подтвердил готовность приехать с визитом в Россию
  • Reuters

«Он сказал, что подтверждает готовность приехать с официальным визитом в Россию и своё желание. Он не хочет откладывать, и сейчас по дипломатическим каналам начнётся согласование времени и места этого визита», — приводит её слова РИА Новости.

Матвиенко добавила, что Ким Чен Ын подчеркнул важность встречи с российским лидером для обсуждения стратегии и перспектив сотрудничества двух стран.

Спикер Совфеда также отметила, что передала главе КНДР послание от Путина.

«Он (Ким Чен Ын. — RT) подчеркнул, что Россия играет крайне важную роль в политико-дипломатическом урегулировании ядерной проблемы корейского полуострова, что наши подходы и подходы главы государства Северной Кореи совпадают», — сказала Матвиенко.

Ранее помощник российского президента по международным делам Юрий Ушаков в интервью газете «Известия» заявил, что приглашение лидеру КНДР Ким Чен Ыну совершить визит в Россию остаётся открытым.

Также Владимир Путин выразил готовность встретиться с лидером КНДР.

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