«Россия и Китай перехватывают инициативу»: почему в США заговорили о повторной встрече Трампа с Ким Чен Ыном
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До конца года может произойти еще одна встреча президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына. Об этом заявил советник президента Соединённых Штатов по национальной безопасности Джон Болтон.
«Мы всё ещё ждём их (действий по денуклеаризации. — RT). И вероятность новой встречи между двумя президентами (КНДР и США. — RT) существует. Но президент Дональд Трамп не может заставить Северную Корею войти в двери, которые он держит открытыми. Они должны предпринять шаги по денуклеаризации», — заявил Джон Болтон в ходе выступления перед американским Федералистским обществом в Вашингтоне.
10 сентября на брифинге для журналистов пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс сообщила о том, что президент США получил письмо от лидера КНДР с предложением провести ещё одну встречу.
«Основная цель письма (Ким Чен Ына. — RT) состояла в том, чтобы предложить запланировать ещё одну встречу с президентом (Трампом. — RT), мы к ней готовы. Мы уже находимся в процессе координирования этого», — заявила представитель Белого дома.
Разговоры о новой встрече с Ким Чен Ыном связаны с критикой действий Трампа его политическими противниками, считает президент Американского института в Москве Эдуард Лозанский.
«Это связано с тем, что противники Трампа критикуют его, первая встреча не дала никаких результатов и все эти разговоры о денуклеаризации остаются пока на бумаге. Трамп хочется добиться какого-то прогресса, и без очередной встречи его, видимо, достичь не удаётся. Он рассчитывал на то, что Китай будет оказывать давление на КНДР. У Китая нет стимулов помогать Америке из-за санкций, поэтому, чтобы сдвинуть процесс с мёртвой точки, Трамп хочет встретиться с Ким Чен Ыном», — подчеркнул эксперт.
Предложение о встрече — это элемент торга со стороны Соединённых Штатов, отметил в беседе с RT старший научный сотрудник Центра комплексных европейский и международных исследований НИУ-ВШЭ Василий Кашин. По его словам, США и раньше подтверждали, что повторная встреча возможна при достижении прогресса в вопросе денуклеаризации.
«Известно, что переговоры между США и КНДР проходят в сложной атмосфере, значительного продвижения вперёд нет, но нет и разрыва контактов. Но это элемент торга с американской стороны: США не только угрожают введением новых санкций, но и показывают «морковку», что они готовы на второй саммит и какие-то решения, если КНДР пойдёт на уступки», — сказал политолог.
По его мнению, Северная Корея делает серьёзные шаги в рамках сингапурских договорённостей.
«В ходе прошедшего 9 сентября парада (в Пхеньяне. — RT) впервые не выставлялись баллистические ракеты. Это серьёзный признак того, что Северная Корея хочет избегать обострения отношений по линии сокращения вооружений и контроля за ними», — заключил эксперт.
Первый саммит в истории
Первый саммит КНДР и США состоялся 12 июня 2018 года в Сингапуре. По итогам встречи КНДР взяла на себя обязательства по ядерному разоружению Корейского полуострова в обмен на гарантии по безопасности со стороны Соединённых Штатов.
В июле стало известно, что Северная Корея приступила к выполнению договорённостей, достигнутых в ходе саммита президентов КНДР и США. В стране начали демонтаж полигона Сохэ, с которого запускались межконтинентальные баллистические ракеты. Также было принято решение взорвать тоннели на полигоне Пунгери.
Реализация достигнутых договорённостей притормозилось из-за того, что Северная Корея ждёт ответных шагов со стороны США, отметил Эдуард Лозанский.
«Такие шаги были предприняты — КНДР разрушила ядерный полигон, возвратила останки американских военных, Трамп отменил военные учения. Но Корее нужны гарантии, и, прежде всего, это отмена санкций. Нужны уступки с обеих сторон. Уступок со стороны США не наблюдается, и Северная Корея прекратила дальнейший процесс денуклеаризации», — подчеркнул эксперт.
В августе газета The Washington Post сообщала, что лидер США остался недоволен отсутствием «немедленного прогресса» в процессе денуклеаризации КНДР. 24 августа Трамп поручил госсекретарю США Майку Помпео отменить запланированный визит в Северную Корею.
Тогда же стало известно, что США расширили пакет санкций в отношении Северной Кореи. При этом после непосредственно после саммита с лидером КНДР Трамп отложил решение о принятии нового пакета ограничительных мер против Пхеньяна.
«Россия и Китай перехватывают инициативу»
По мнению экспертов, встреча спикера Совфеда Валентины Матвиенко с лидером северокорейской республики Ким Чен Ыном на прошлой неделе могла повлиять на стремление Белого дома организовать следующий саммит с КНДР.
«Получается, что Россия и Китай перехватывают инициативу, и самое разумное, если бы это были четырёхсторонние переговоры, в которых должны, прежде всего, участвовать страны, граничащие с КНДР. Но Трамп предпочитает полагаться на собственные силы, поэтому вместо того, чтобы организовать многостороннюю встречу, убеждён, что лучше договориться один на один», — отметил Эдуард Лозанский.
Ранее лидер КНДР Ким Чен Ын подтвердил готовность приехать в визитом в Россию. Об этом по итогам встречи с руководством Северной Кореи сообщила спикер Совфеда Валентина Матвиенко. Она сообщила о том, что передала послание президента Владимира Путина северокорейскому лидеру, отметив, что время и место визита будут согласовываться по дипломатическим каналам.
Она также рассказала, что КНДР намерена двигаться в сторону объединения с Южной Кореей и ядерного разоружения Корейского полуострова, подчеркнув, что правительство республики сделало серьёзные шаги в этом процессе.
«Но дальше должны быть встречные шаги. Невозможно, чтобы выполнялся подписанный документ (по итогам саммита с США. — RT) только в одностороннем порядке, поэтому, естественно, они ведут переговоры с американской стороной, чтобы это было движение навстречу друг другу, это было пошаговое выполнение взятых обязательств», — сообщила Матвиенко.
Председатель верхней палаты парламента добавила, что на стадии проработки находятся ряд совместных проектов России и КНДР, в том числе по прокладке газопровода, перекачке электроэнергии и развитию железнодорожной транспортной системы.
На Восточном экономическом форуме, проходящем во Владивостоке, замдиректора департамента внешних связей министерства железных дорог КНДР Ким Чан Сик заявил, что КНДР совместно с Россией и Южной Кореей будет развивать проект объединения железных дорог.
«Мы в дальнейшем на основе переговоров между Россией и КНДР, КНДР и Южной Кореей будем развивать данный проект, чтобы его хозяевами были страны Корейского полуострова», — цитирует политика РИА Новости.
В свою очередь замглавы МИД РФ Игорь Моргулов сообщил о том, что Москва выступает за реализацию трёхсторонних проектов с Пхеньяном и Сеулом, не дожидаясь завершения процесса ядерного разоружения на Корейском полуострове.
«Мы считаем, что нам не стоит дождить окончания урегулирования ситуации на Корейском полуострове и только после этого начинать реализацию трёхсторонних проектов. Поэтому мы видим необходимость в том, чтобы по мере того, как будет продвигаться в позитивную сторону процесс (денуклеаризации региона. — RT), собственно, начать работу над подготовкой этих проектов», — передаёт РИА Новости слова Моргулова.