«Россия и Китай перехватывают инициативу»: почему в США заговорили о повторной встрече Трампа с Ким Чен Ыном

Новая встреча Дональда Трампа и Ким Чен Ына может состояться до конца 2018 года. Этого не исключил советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон. По его словам, Соединённые Штаты всё ещё ожидают действий по денуклеаризации со стороны КНДР. Эксперты отмечают, что разговоры о новом саммите могут быть связаны с планами лидера Северной Кореи посетить Россию в этом году. По мнению политологов, Вашингтон опасается перехода инициативы в решении проблем Корейского полуострова к Москве и Пекину.

До конца года может произойти еще одна встреча президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына. Об этом заявил советник президента Соединённых Штатов по национальной безопасности Джон Болтон.

«Мы всё ещё ждём их (действий по денуклеаризации. — RT). И вероятность новой встречи между двумя президентами (КНДР и США. — RT) существует. Но президент Дональд Трамп не может заставить Северную Корею войти в двери, которые он держит открытыми. Они должны предпринять шаги по денуклеаризации», — заявил Джон Болтон в ходе выступления перед американским Федералистским обществом в Вашингтоне.

10 сентября на брифинге для журналистов пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс сообщила о том, что президент США получил письмо от лидера КНДР с предложением провести ещё одну встречу.

«Основная цель письма (Ким Чен Ына. — RT) состояла в том, чтобы предложить запланировать ещё одну встречу с президентом (Трампом. — RT), мы к ней готовы. Мы уже находимся в процессе координирования этого», — заявила представитель Белого дома.

Разговоры о новой встрече с Ким Чен Ыном связаны с критикой действий Трампа его политическими противниками, считает президент Американского института в Москве Эдуард Лозанский.

«Это связано с тем, что противники Трампа критикуют его, первая встреча не дала никаких результатов и все эти разговоры о денуклеаризации остаются пока на бумаге. Трамп хочется добиться какого-то прогресса, и без очередной встречи его, видимо, достичь не удаётся. Он рассчитывал на то, что Китай будет оказывать давление на КНДР. У Китая нет стимулов помогать Америке из-за санкций, поэтому, чтобы сдвинуть процесс с мёртвой точки, Трамп хочет встретиться с Ким Чен Ыном», — подчеркнул эксперт.

Предложение о встрече — это элемент торга со стороны Соединённых Штатов, отметил в беседе с RT старший научный сотрудник Центра комплексных европейский и международных исследований НИУ-ВШЭ Василий Кашин. По его словам, США и раньше подтверждали, что повторная встреча возможна при достижении прогресса в вопросе денуклеаризации.

«Известно, что переговоры между США и КНДР проходят в сложной атмосфере, значительного продвижения вперёд нет, но нет и разрыва контактов. Но это элемент торга с американской стороны: США не только угрожают введением новых санкций, но и показывают «морковку», что они готовы на второй саммит и какие-то решения, если КНДР пойдёт на уступки», — сказал политолог.

По его мнению, Северная Корея делает серьёзные шаги в рамках сингапурских договорённостей.

«В ходе прошедшего 9 сентября парада (в Пхеньяне. — RT) впервые не выставлялись баллистические ракеты. Это серьёзный признак того, что Северная Корея хочет избегать обострения отношений по линии сокращения вооружений и контроля за ними», — заключил эксперт.

Первый саммит в истории

Первый саммит КНДР и США состоялся 12 июня 2018 года в Сингапуре. По итогам встречи КНДР взяла на себя обязательства по ядерному разоружению Корейского полуострова в обмен на гарантии по безопасности со стороны Соединённых Штатов.

В июле стало известно, что Северная Корея приступила к выполнению договорённостей, достигнутых в ходе саммита президентов КНДР и США. В стране начали демонтаж полигона Сохэ, с которого запускались межконтинентальные баллистические ракеты. Также было принято решение взорвать тоннели на полигоне Пунгери.

Реализация достигнутых договорённостей притормозилось из-за того, что Северная Корея ждёт ответных шагов со стороны США, отметил Эдуард Лозанский.

«Такие шаги были предприняты — КНДР разрушила ядерный полигон, возвратила останки американских военных, Трамп отменил военные учения. Но Корее нужны гарантии, и, прежде всего, это отмена санкций. Нужны уступки с обеих сторон. Уступок со стороны США не наблюдается, и Северная Корея прекратила дальнейший процесс денуклеаризации», — подчеркнул эксперт.

В августе газета The Washington Post сообщала, что лидер США остался недоволен отсутствием «немедленного прогресса» в процессе денуклеаризации КНДР. 24 августа Трамп поручил госсекретарю США Майку Помпео отменить запланированный визит в Северную Корею.

Тогда же стало известно, что США расширили пакет санкций в отношении Северной Кореи. При этом после непосредственно после саммита с лидером КНДР Трамп отложил решение о принятии нового пакета ограничительных мер против Пхеньяна.

«Россия и Китай перехватывают инициативу»

По мнению экспертов, встреча спикера Совфеда Валентины Матвиенко с лидером северокорейской республики Ким Чен Ыном на прошлой неделе могла повлиять на стремление Белого дома организовать следующий саммит с КНДР.

«Получается, что Россия и Китай перехватывают инициативу, и самое разумное, если бы это были четырёхсторонние переговоры, в которых должны, прежде всего, участвовать страны, граничащие с КНДР. Но Трамп предпочитает полагаться на собственные силы, поэтому вместо того, чтобы организовать многостороннюю встречу, убеждён, что лучше договориться один на один», — отметил Эдуард Лозанский.

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Ранее лидер КНДР Ким Чен Ын подтвердил готовность приехать в визитом в Россию. Об этом по итогам встречи с руководством Северной Кореи сообщила спикер Совфеда Валентина Матвиенко. Она сообщила о том, что передала послание президента Владимира Путина северокорейскому лидеру, отметив, что время и место визита будут согласовываться по дипломатическим каналам.

Она также рассказала, что КНДР намерена двигаться в сторону объединения с Южной Кореей и ядерного разоружения Корейского полуострова, подчеркнув, что правительство республики сделало серьёзные шаги в этом процессе.

«Но дальше должны быть встречные шаги. Невозможно, чтобы выполнялся подписанный документ (по итогам саммита с США. — RT) только в одностороннем порядке, поэтому, естественно, они ведут переговоры с американской стороной, чтобы это было движение навстречу друг другу, это было пошаговое выполнение взятых обязательств», — сообщила Матвиенко.

Председатель верхней палаты парламента добавила, что на стадии проработки находятся ряд совместных проектов России и КНДР, в том числе по прокладке газопровода, перекачке электроэнергии и развитию железнодорожной транспортной системы.

На Восточном экономическом форуме, проходящем во Владивостоке, замдиректора департамента внешних связей министерства железных дорог КНДР Ким Чан Сик заявил, что КНДР совместно с Россией и Южной Кореей будет развивать проект объединения железных дорог.

«Мы в дальнейшем на основе переговоров между Россией и КНДР, КНДР и Южной Кореей будем развивать данный проект, чтобы его хозяевами были страны Корейского полуострова», — цитирует политика РИА Новости.

В свою очередь замглавы МИД РФ Игорь Моргулов сообщил о том, что Москва выступает за реализацию трёхсторонних проектов с Пхеньяном и Сеулом, не дожидаясь завершения процесса ядерного разоружения на Корейском полуострове.

«Мы считаем, что нам не стоит дождить окончания урегулирования ситуации на Корейском полуострове и только после этого начинать реализацию трёхсторонних проектов. Поэтому мы видим необходимость в том, чтобы по мере того, как будет продвигаться в позитивную сторону процесс (денуклеаризации региона. — RT), собственно, начать работу над подготовкой этих проектов», — передаёт РИА Новости слова Моргулова.