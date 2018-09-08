«Не станут никого дразнить»: какой сигнал может послать миру парад в честь 70-летия создания КНДР

В воскресенье, 9 сентября, в Пхеньяне пройдёт военный парад, посвящённый 70-летию основания Северной Кореи. Судя по снимкам со спутников, этот смотр будет столь же масштабным, как февральские торжества по случаю Дня Вооружённых сил КНДР, в которых приняли участие около 13 тыс. человек и 200 единиц техники. Тогда главным событием стала демонстрация межконтинентальной баллистической ракеты «Хвасон-15». Однако эксперты полагают, что 9 сентября МБР на параде не будет. По мнению аналитиков, Ким Чен Ын не станет бряцать оружием и постарается доказать мировому сообществу, что он привержен разрядке ситуации на полуострове.

9 сентября Северная Корея отмечает 70-летие основания республики. В честь праздника в стране пройдёт грандиозный военный парад. О масштабах мероприятия можно судить по космическим снимкам, опубликованным накануне на портале 38 North, который связан с исследовательской группой Университета имени Джонса Хопкинса в Вашингтоне (США).

Подготовку к параду зафиксировали американские спутники. Как пишет информагентство Reuters со ссылкой на экспертов, которые проанализировали снимки, сентябрьский парад будет столь же масштабным, как и февральские торжества по случаю Дня Вооружённых сил КНДР.

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В зимнем параде приняли участие около 13 тыс. северокорейских военнослужащих и 200 единиц военной техники. Тогда же была продемонстрирована северокорейская межконтинентальная баллистическая ракета нового типа «Хвасон-15», первое испытание которой состоялось 28 ноября 2017 года.

Парад прошёл за день до открытия Олимпиады в южнокорейском Пхёнчхане. Ранее в Сеуле критиковали проведение «устрашающих» парадов перед началом Игр, на это в Пхеньяне отвечали, что никто не имеет права мешать празднованию военного юбилея. Однако эксперты утверждают, что демонстрация МБР на параде была сигналом Вашингтону. Накануне торжественных мероприятий Рекс Тиллерсон, бывший тогда госсекретарём США, выступил с угрозой в адрес Северной Кореи. Он заявил, что руководство КНДР понимает только жёсткую риторику, и пригрозил военным решением северокорейской проблемы.

При этом об истинных масштабах февральского парада судить сложно, поскольку официальные северокорейские органы трансляции не вели, а иностранные журналисты на мероприятие не приглашались. Сам же лидер Северной Кореи Ким Чен Ын назвал его демонстрацией «развитой и мощной КНДР».

На зимнем параде в Пхеньяне по случаю Дня Вооружённых сил КНДР северокорейцы показывали всю техническую мощь своих ВС, в том числе северокорейскую баллистическую ракету «Хвасон-15»

Reuters

© Damir Sagolj

Главная интрига нынешнего военного смотра, как отмечают политологи, заключается в том, продемонстрирует ли Ким Чен Ын в очередной раз свою межконтинентальную баллистическую ракету и будут ли представлены какие-то новинки северокорейского ВПК.

На опубликованных снимках со спутника различимы танки, самоходная артиллерия, зенитные ракеты, ракетные пусковые установки, а также несколько твердотопливных баллистических ракет ближнего радиуса действия. Межконтинентальной баллистической ракеты эксперты не обнаружили.

В традиционном ключе

По мнению экспертов, в сложившейся геополитической обстановке, на фоне сближения двух Корей и относительной нормализации отношений с США, Ким Чен Ын, скорее всего, не станет бряцать таким оружием, как МБР.

«Парад 9 сентября будет традиционным проходом сухопутных частей, батальонов морской пехоты. Пролетят самолёты, в том числе МиГ-29, который мы в своё время им продали, пройдёт техника, которую они использовали во время корейской войны. В частности, танк, который первым ворвался в Сеул в 1950 году. Пройдут также части рабоче-крестьянской обороны», — сказал в беседе с RT эксперт Центра корейских исследований ИДВ РАН Евгений Ким.

По его мнению, этот парад вряд ли будет сильно отличаться от предыдущих и вряд ли на нём будут показаны какие-то новые северокорейские достижения в сфере вооружений.

«Что касается ракет, то будут представлены тактические, средние — все те, что показали уже в феврале. Этим парадом дразнить корейцы никого не будут», — сказал Евгений Ким.

Северокорейцам до конца года необходимо демонстрировать миролюбивую политику, подчёркивают эксперты.

«Дело в том, что 21 декабря исполняется год со времени принятия Советом Безопасности ООН резолюции против Северной Кореи, — объясняет Ким. — И будет обсуждаться вопрос, продлить работу санкционного комитета или нет».

Демонстрация миролюбия

На торжества по случаю 70-летия образования КНДР Ким Чен Ын пригласил гостей из ряда стран. В частности, лидера китайского государства. Однако 4 сентября китайское телевидение уточнило, что вместо Си Цзиньпина к соседям отправится третий человек в иерархии политбюро ЦК КПК — председатель постоянного комитета Всекитайского совета народных представителей Ли Чжаньшу.

Отказ от участия в параде главы КНР Си Цзиньпина объяснил директор Фонда «Русский мир», специалист по Юго-Восточной Азии Георгий Толорая. Дело в том, считает эксперт, что визит китайского лидера в КНДР по случаю провозглашения 9 сентября 1948 года независимости Северной Кореи, скорее всего, воспринимался бы США в качестве своеобразного вызова.

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«Это могло бы послать неверный сигнал Вашингтону, особенно если северокорейцы всё-таки выпустили бы на парад свои межконтинентальные баллистические ракеты, и поставило бы китайского лидера Си Цзиньпина в неудобное положение», — отметил Толорая.

По его мнению, китайцы нашли мудрое решение, которое «вряд ли обидит северокорейцев».

Кроме спецпредставителя главы Китая, на торжества в Пхеньян прибудет председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко. В ходе своего визита в Юго-Восточную Азию спикер верхней палаты российского парламента также намерена посетить и Южную Корею.

Своё участие в праздновании 70-летия КНДР подтвердила и делегация правящей сирийской партии «Баас». На парад должен прибыть вице-президент САР. Также ожидаются гости из СНГ и ряда африканских стран.

Однако, как считает сотрудник Центра корейских исследований ИДВ РАН Константин Асмолов, на параде 9 сентября в Пхеньяне политологам стоит обращать внимание не на наличие или отсутствие межконтинентальной баллистической ракеты, а скорее на расстановку иностранных гостей на трибуне рядом с Ким Чен Ыном.

«На самом деле будет или не будет на параде межконтинентальная ракета — вещь, конечно, немаловажная, — отметил в беседе с RT российский специалист по Северной Корее. — Но куда важнее присутствие на трибуне тех или иных гостей. Это гораздо больше может сказать о внешнеполитическом курсе страны».

Ким Чен Ын

Reuters

© KCNA

Как отмечают эксперты, миролюбивый характер юбилейного парада в Пхеньяне будет подчёркиваться тем, что в этом году проведение военных торжеств совпало с «Массовыми играми» — крупномасштабным хореографическим выступлением, которое проводится раз в пять лет. Как обычно, на таком шоу тысячи жителей КНДР исполняют традиционные и гимнастические танцы. В ходе праздничного шествия все участники выражают свою преданность Ким Ир Сену, Трудовой партии Кореи и идеологии чучхе. В подобной церемонии, как правило, участвуют около ста тысяч человек.

Однако, по словам Константина Асмолова, парад 9 сентября в любом случае будет демонстрацией военной мощи и военных достижений республики. Другое вопрос, как будут интерпретировать показанное в Пхеньяне западные СМИ, резюмировал политолог.