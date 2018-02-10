«Способ отстоять суверенитет»: готова ли Северная Корея применить ядерное оружие

10 февраля 2005 года Северная Корея официально объявила о создании ядерного оружия. Это вызвало обеспокоенность в США и Японии и стало причиной введения жёстких санкций в отношении республики. Ограничительные меры не остановили руководство КНДР, и в 2017 году у страны появилась баллистическая ракета, по словам специалистов, способная доставить смертоносный заряд на территорию Соединённых Штатов. Однако, по мнению экспертов, вероятность того, что Северная Корея первой нанесёт удар, минимальна. Как КНДР создавала ракетно-ядерный щит — в материале RT.

13 лет назад Корейская Народно-Демократическая Республика официально объявила о создании собственных ядерных вооружений.

«Переговорный процесс зашёл в тупик из-за антикорейской враждебной политики США. Покуда Америка размахивает ядерной дубинкой, вознамерившись во что бы то ни стало ликвидировать наш строй, мы будем расширять запасы ядерного оружия ради защиты исторического выбора нашего народа, свободы и социализма», — заявили 10 февраля 2005 года в МИД КНДР.

Оскал «бумажного тигра»

Потенциальная ядерная угроза в разные годы оценивалась лидерами КНДР по-разному. Одно время руководство страны не придавало этому большого значения. Северокорейский лидер Ким Ир Сен считал, что ядерная бомба — это «бумажный тигр».

Начало работ по созданию ядерной инфраструктуры Северной Кореи началось вскоре после того, как Ким Ир Сен узнал, что США во время Корейской войны 1950—1953 годов собирались сбросить на столицу республики семь ядерных бомб. Уже в 1956 году началось сотрудничество между СССР и КНДР в этой сфере, на первых порах заключавшееся в подготовке специалистов.

«Ядерное оружие в Северной Корее появилось фактически сразу после окончания Корейской войны. Уже тогда стало очевидно, что Северной Корее необходимо максимально повышать свою обороноспособность», — рассказала в интервью RT специалист по Северной и Южной Кореям, доцент кафедры Американских исследований СПбГУ Ирина Ланцова.

Cтатуи основателя Северной Кореи Ким Ир Сена и Ким Чен Ира во время военного парада

Reuters

© Damir Sagolj

По мнению профессора Российского университета дружбы народов Юрия Тавровского, главной причиной начала ядерных разработок КНДР стали «глубокое чувство угрозы со стороны традиционных противников Кореи, таких как Япония и Соединённые Штаты, а также стремление опираться на собственные силы, политика чучхе».

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Корейцы решили не надеяться на ядерный зонтик Советского Союза и Китая, считает Тавровский. Кроме того, по его мнению, на тот момент ещё свежа была память о разрушительной и кровопролитной войне.

«Они (власти Северной Кореи — RT) пришли к выводу, что только ядерное оружие может быть гарантией неповторения войны обычными методами, которые исключительно разрушительны, и полагали, очевидно, что ядерное оружие не будет применено, но станет хорошей защитой», — полагает эксперт.

Постепенно Северная Корея обзавелась необходимой инфраструктурой и уже в 1974 году вступила в МАГАТЭ. Тогда же началась работа по созданию Пхеньяном собственного ядерного оружия. Значительную помощь в этом оказал, в частности, Китай, допустивший северокорейских учёных на свои объекты.

Успеху КНДР способствовали, по мнению Тавровского, два основных фактора: «перенапряжение экономических, технических, научных сил самой Северной Кореи», а также «осознанные и неосознанные передачи технологий другими странами, такими как Советский Союз, Китайская Народная Республика и, возможно, Пакистан». На последней стадии, уже в наше время, корейцы выкупили технологии либо специалистов из Украины, из «Днепропетровска, где расположен завод «Южмаш», который выпускал для Советского Союза самые тяжёлые жидкостные ракеты, которые известны на Западе как «Сатана».

В 1985 году, рассчитывая на помощь СССР в строительстве АЭС, Пхеньян под давлением Москвы подписал Договор о нераспространении ядерного оружия. В начале 1990-х в страну зачастили инспекторы МАГАТЭ, итоги их проверок оказались неоднозначны.

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Весной 1993 года было объявлено о намерении КНДР выйти из Договора, а летом 1994-го страна покинула МАГАТЭ. Впоследствии стало известно, что именно в 1994 году США чуть не нанесли удар по реактору в Йонбёне — крупнейшему в Северной Корее ядерному объекту. Однако, проанализировав неизбежные жертвы, Клинтон от этой затеи отказался.

После визита в КНДР экс-президента США Джимми Картера странам удалось в конце 1994 года подписать так называемое Рамочное соглашение. Согласно этому документу, Северная Корея, в частности, брала на себя обязательство прекратить строить, а также использовать инфраструктуру по обогащению урана и извлекать плутоний из реакторов, вывести обогащённое ядерное топливо за пределы КНДР и демонтировать все объекты, так или иначе связанные с ядерным оружием.

США должны были, в соответствии с соглашением, поставлять в Северную Корею мазут и построить взамен реактора в Йонбёне, который был остановлен, два реактора гораздо большей мощности на лёгкой воде. Их нельзя было использовать для получения ядерного топлива.

Лихие нулевые

В 2001 году к власти в США пришёл Джордж Буш — младший, включивший КНДР в список «стран-изгоев». При нём обещанные реакторы построены не были, зато требований к Северной Корее становилось всё больше. Уже в 2002 году США заявили о невыполнении Пхеньяном Рамочного соглашения и обвинили КНДР в продолжении обогащения урана. В конце года Северная Корея выдворила со своей территории сотрудников МАГАТЭ и заявила о продолжении работ по ядерной программе.

Итогом нового витка противостояния США и КНДР в январе 2003 года стал выход Пхеньяна из Договора о нераспространении ядерного оружия.

Начавшиеся летом 2003 года шестисторонние переговоры КНДР, КНР, США, России, Южной Кореи и Японии также ни к чему не привели. В 2004 году Северная Корея участвовать в них отказалась, потребовав разъяснений относительно ядерной программы Южной Кореи, которая, как выяснилось, велась уже четыре года.

10 февраля 2005 года КНДР объявила о создании ядерного оружия, но первое испытание провела только в октябре 2006 года. Известно о нескольких испытаниях нового оружия Северной Кореей с 2006 по 2017 год.

Ким Чен Ын наблюдает за запуском ракеты

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© KCNA

В 2017 году Пхеньян объявил об испытании термоядерного заряда, так называемой водородной бомбы.

Эксперты отмечают, что развитие северокорейской ядерной программы было вынужденной мерой.

«Уже после Ирака, а потом после Ливии и Сирии стало понятно, что других способов отстоять суверенитет нет. Если бы у Северной Кореи не было ядерной программы, вполне вероятно, что её бы уже бомбили», — подчеркнул в беседе с RT сотрудник Центра корейских исследований Института Дальнего Востока РАН Константин Асмолов.

По словам эксперта, Северная Корея существует в недружественном окружении, например, с точки зрения Южной Кореи КНДР как государства нет. Формально южнокорейская Конституция распространяется также на северные территории.

С доставкой на Белый дом

Средство доставки ядерного заряда КНДР начала разрабатывать в 1988 году. На создание баллистической ракеты средней дальности «Тэпходон-1» ушло десять лет — первый запуск был произведён в 1998 году.

С 1999 по 2005 год КНДР соблюдала односторонний мораторий на испытания ракет, введённый по итогам переговоров с администрацией Клинтона в обмен на продовольственную помощь.

«Диалог с США прекратился в 2001 году с приходом к власти администрации Буша, а это означает, что мы вправе возобновить испытания ракет», — гласил текст заявления МИД КНДР, который был опубликован 3 марта 2005 года.

В последующие годы Пхеньян продолжил запуски ракет, а в конце 2012-го Северная Корея стала космической державой, успешно выведя на орбиту спутник «Кванмёнсон-3».

В 2017 году запуск ракеты «Хвасон-14», которая упала в Японском море, стал поводом для созыва Совбеза ООН. Вскоре был произведён ещё один запуск северокорейской ракеты «Хвасон-12», которая упала в Тихий океан, пролетев над японским островом Хоккайдо.

У США особую обеспокоенность вызывает последняя версия «Хвасона» — «Хвасон-15», которая, по мнению специалистов, может поразить любую цель на территории Соединённых Штатов.

Сегодня Северная Корея является ещё и экспортёром ракет. Среди её наиболее крупных покупателей — ОАЭ, Египет, Сирия, Ливия, Пакистан и Йемен. Кроме того, иранские носители, предположительно, были изготовлены на основе северокорейской «Тэпходон-2».

Санкционное давление

Свою ядерную программу КНДР разрабатывала в условиях жёстких санкций, вводимых как США, Японией и Южной Кореей, так и Европейским союзом, и даже Австралией. В ООН был создан комитет Совбеза по санкциям в отношении КНДР. За каждыми ядерными испытаниями следовали пакеты санкций, которые коснулись практически всех сфер жизни — от культурных обменов и денежных переводов до запрета на поставку различного сырья и товаров.

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По мнению Ланцовой, Северная Корея в условиях жёстких санкций добилась очень хорошего результата: в работе над ракетно-ядерной программой были достигнуты значительные успехи — это касается как средств доставки, так и самого ядерного оружия.

Со стороны США давление на Северную Корею усилилось с приходом к власти Дональда Трампа, который уже успел пригрозить КНДР полным уничтожением.

«У США много сил и терпения, но если нам придётся защищаться, то у нас не будет другого выбора, кроме как полностью уничтожить КНДР. Человек-ракета (Ким Чен Ын — RT) приступил к самоубийственной миссии», — сказал глава Белого дома, выступая в ООН.

Однако реальная опасность, исходящая от КНДР, вызывает большие сомнения у специалистов. По мнению Тавровского, вероятность того, что Северная Корея первой нанесёт ядерный удар, минимальна.

«Северные корейцы достигли всех своих целей. Они достигли того, ради чего много лет недоедали, перерабатывали. Они практически создали ракетно-ядерный щит, это признано уже всеми противниками КНДР», — уверен эксперт.

Между тем Асмолов допускает возможность того, что Северная Корея может начать действовать первой, если её спровоцируют.

«Если северокорейское руководство будет уверено в том, что никаких мирных альтернатив нет и что их уже собираются убивать, они, естественно, будут действовать по принципу «бей первым», — подчеркнул эксперт.

Решительный настрой и независимость своей политики северокорейское руководство продемонстрировало накануне старта зимней Олимпиады в Пхёнчхане. 8 февраля 2018 года в столице КНДР Пхеньяне состоялся военный парад в честь 70-летия народно-демократической республики. Традиционно торжества проходят в апреле. Однако власти страны решили провести мероприятие в феврале, приурочив его к годовщине основания регулярной армии Северной Кореи. На параде была продемонстрирована межконтинентальная баллистическая ракета нового типа «Хвасон-15».