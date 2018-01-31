Посол: у России есть данные о ракетах КНДР

Российский посол в Пхеньяне Александр Мацегора заявил, что у Москвы есть данные о том, какими ракетами располагает Пхеньян.

«У нас, естественно, эти данные есть, мы ситуацию скрупулёзно отслеживаем», — цитирует РИА Новости Мацегору.

По его словам, КНДР за последний год смогла добиться серьёзного продвижения в своей ракетной программе.

Ранее Мацегора заявил, что Россия находится ближе всех к северокорейскому ядерному полигону, в связи с чем существует угроза безопасности страны.