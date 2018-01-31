Посол: у России есть данные о ракетах КНДР
Российский посол в Пхеньяне Александр Мацегора заявил, что у Москвы есть данные о том, какими ракетами располагает Пхеньян.
- Reuters
- © Maxim Shemetov
«У нас, естественно, эти данные есть, мы ситуацию скрупулёзно отслеживаем», — цитирует РИА Новости Мацегору.
По его словам, КНДР за последний год смогла добиться серьёзного продвижения в своей ракетной программе.
Ранее Мацегора заявил, что Россия находится ближе всех к северокорейскому ядерному полигону, в связи с чем существует угроза безопасности страны.
Читайте виртуальные журналы RT на русском в Flipboard