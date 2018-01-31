Посол: Россия ближе всего находится к ядерному полигону Северной Кореи
«Россия ближе всего находится к их ядерному полигону (до границы с Россией примерно 150 км по прямой) и к акватории, куда падают северокорейские ракеты», — цитирует РИА Новости Мацегору.
По его словам, для России приоритетной задачей является решение ядерной проблемы Корейского полуострова.
«Никто не может гарантировать, что она (техника. — RT) в какой-то момент не даст сбой. Именно поэтому мы считаем решение ядерной проблемы Корейского полуострова для нас приоритетной задачей», — добавил посол.
Он также подчеркнул, что у российского посольства в КНДР есть план эвакуации на случай чрезвычайных ситуаций.
Ранее посол также отметил, что КНДР неоднократно заявляла, что её ракеты не нацелены на Россию.