Посол: Россия ближе всего находится к ядерному полигону Северной Кореи

Российский посол в Пхеньяне Александр Мацегора заявил, что Россия находится ближе всех к северокорейскому ядерному полигону, в связи с чем существует угроза безопасности страны.

«Россия ближе всего находится к их ядерному полигону (до границы с Россией примерно 150 км по прямой) и к акватории, куда падают северокорейские ракеты», — цитирует РИА Новости Мацегору.

По его словам, для России приоритетной задачей является решение ядерной проблемы Корейского полуострова.

«Никто не может гарантировать, что она (техника. — RT) в какой-то момент не даст сбой. Именно поэтому мы считаем решение ядерной проблемы Корейского полуострова для нас приоритетной задачей», — добавил посол.

Он также подчеркнул, что у российского посольства в КНДР есть план эвакуации на случай чрезвычайных ситуаций.

Ранее посол также отметил, что КНДР неоднократно заявляла, что её ракеты не нацелены на Россию.