Ким Чен Ын принял приглашение посетить Сеул в ближайшем будущем

Лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что он принял приглашение президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина посетить Сеул в ближайшем будущем. Об этом информирует «Рёнхап».

NK leader agrees to visit Seoul soon https://t.co/80yKS9KWww — Yonhap News Agency (@YonhapNews) 19 сентября 2018 г. Также оба лидера заявили, что подтверждают приверженность «активным усилиям» по созданию «мирного, безъядерного» Корейского полуострова. Как сообщил южнокорейский лидер, КНДР «окончательно закрыла испытательный полигон в Тончханни». Отмечается, что Мун Чжэ Ин и Ким Чен Ын по итогам переговоров в Пхеньяне подписали соглашение. Ранее стало известно, что КНДР и Южная Корея заключили военное соглашение.