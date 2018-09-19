Ким Чен Ын принял приглашение посетить Сеул в ближайшем будущем
NK leader agrees to visit Seoul soon https://t.co/80yKS9KWww— Yonhap News Agency (@YonhapNews) 19 сентября 2018 г.
Также оба лидера заявили, что подтверждают приверженность «активным усилиям» по созданию «мирного, безъядерного» Корейского полуострова.
Как сообщил южнокорейский лидер, КНДР «окончательно закрыла испытательный полигон в Тончханни».
Отмечается, что Мун Чжэ Ин и Ким Чен Ын по итогам переговоров в Пхеньяне подписали соглашение.
Ранее стало известно, что КНДР и Южная Корея заключили военное соглашение.