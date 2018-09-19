КНДР и Южная Корея заключили военное соглашение

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Представители Южной Кореи и КНДР подписали совместное заявление по итогам прошедших в Пхеньяне переговоров. Об этом информирует «Рёнхап».

Отмечается, что главы оборонных ведомств двух стран Сон Ён Му и Но Гван Чхоль подписали всеобъемлющее военное соглашение, направленное на снижение напряжённости и предотвращение случайных столкновений.

По данным агентства, его целью является прекращение «всех враждебных действий друг против друга» и устранение «опасности войны».

Как сообщает РИА Новости, при подписании соглашения присутствовали лидеры КНДР и Южной Кореи Ким Чен Ын и Мун Чжэ Ин. 

Ранее Мун Чжэ Ин и Ким Чен Ын начали второй раунд переговоров.

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