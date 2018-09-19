В Пхеньяне начались переговоры между лидерами Южной Кореи и КНДР

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Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин и лидер КНДР Ким Чен Ын начали второй раунд переговоров в Пхеньяне. Об этом информирует «Рёнхап».

По данным агентства, одной из основных тем второго раунда переговоров станет денуклеаризация Корейского полуострова. 

Отмечается, что накануне Ким Чен Ын поблагодарил южнокорейского коллегу за посредничество его встрече с президентом США Дональдом Трампом в июне в Сингапуре. Также он выразил надежду на дальнейший прогресс в переговорах с американской стороной.

Ранее Ким Чен Ын заявил, что его саммит с Трампом укрепил региональную безопасность.

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