В Пхеньяне начались переговоры между лидерами Южной Кореи и КНДР
(URGENT) Moon, Kim meet for second round of talks in historic Pyongyang summit https://t.co/jbiSAVY32X— Yonhap News Agency (@YonhapNews) 19 сентября 2018 г.
По данным агентства, одной из основных тем второго раунда переговоров станет денуклеаризация Корейского полуострова.
Отмечается, что накануне Ким Чен Ын поблагодарил южнокорейского коллегу за посредничество его встрече с президентом США Дональдом Трампом в июне в Сингапуре. Также он выразил надежду на дальнейший прогресс в переговорах с американской стороной.
Ранее Ким Чен Ын заявил, что его саммит с Трампом укрепил региональную безопасность.