Госдеп заявил о надежде на шаги КНДР по денуклеаризации после межкорейского саммита

Официальный представитель Государственного департамента Хезер Науэрт заявила, что американская сторона рассчитывает на шаги КНДР по денуклеаризации по итогам межкорейского саммита.

Об этом сообщает ТАСС.

«Мы рассчитываем увидеть целесообразные и проверяемые шаги по денуклеаризации Северной Кореи», — сказала Науэрт, комментируя ожидания Вашингтона по итогам встречи лидера КНДР Ким Чен Ына и президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина.

По её словам, в настоящий момент в США намерены продолжать поддерживать регулярные консультации с Южной Кореей по ситуации с КНДР.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео и глава МИД Южной Кореи Кан Гён Хва 16 и 17 сентября провели два телефонных разговора, в ходе которых договорились поддерживать тесную координацию по вопросу денуклеаризации Северной Кореи.