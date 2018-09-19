Госдеп заявил о надежде на шаги КНДР по денуклеаризации после межкорейского саммита

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Официальный представитель Государственного департамента Хезер Науэрт заявила, что американская сторона рассчитывает на шаги КНДР по денуклеаризации по итогам межкорейского саммита.

Об этом сообщает ТАСС.

«Мы рассчитываем увидеть целесообразные и проверяемые шаги по денуклеаризации Северной Кореи», — сказала Науэрт, комментируя ожидания Вашингтона по итогам встречи лидера КНДР Ким Чен Ына и президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина.

По её словам, в настоящий момент в США намерены продолжать поддерживать регулярные консультации с Южной Кореей по ситуации с КНДР.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео и глава МИД Южной Кореи Кан Гён Хва 16 и 17 сентября провели два телефонных разговора, в ходе которых договорились поддерживать тесную координацию по вопросу денуклеаризации Северной Кореи.

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