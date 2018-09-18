Помпео и глава МИД Южной Кореи договорились о тесной координации по вопросу КНДР

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Госсекретарь США Майк Помпео и глава МИД Южной Кореи Кан Гён Хва 16 и 17 сентября провели два телефонных разговора, в ходе которых договорились поддерживать тесную координацию по вопросу денуклеаризации Северной Кореи.

Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Госдепартамента США.

«Госсекретарь Помпео и глава МИД Кан договорились поддерживать тесную координацию по денуклеаризации КНДР, а также поддерживать межкорейский диалог и сотрудничество», — заявили в американском внешнеполитическом ведомстве. 

Также стороны отметили важность оказания давления на Пхеньян до выполнения полной денуклеаризации.

Кроме того, Помпео и Кан Гён Хва обсудили предстоящий саммит лидеров Южной Кореи и КНДР Мун Чжэ Ина и Ким Чен Ына.

Ранее стало известно, что  Мун Чжэ Ин и Ким Чен Ын проведут переговоры в Пхеньяне 18 и 19 сентября.

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