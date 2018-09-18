Помпео и глава МИД Южной Кореи договорились о тесной координации по вопросу КНДР
Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Госдепартамента США.
«Госсекретарь Помпео и глава МИД Кан договорились поддерживать тесную координацию по денуклеаризации КНДР, а также поддерживать межкорейский диалог и сотрудничество», — заявили в американском внешнеполитическом ведомстве.
Также стороны отметили важность оказания давления на Пхеньян до выполнения полной денуклеаризации.
Кроме того, Помпео и Кан Гён Хва обсудили предстоящий саммит лидеров Южной Кореи и КНДР Мун Чжэ Ина и Ким Чен Ына.
Ранее стало известно, что Мун Чжэ Ин и Ким Чен Ын проведут переговоры в Пхеньяне 18 и 19 сентября.