Болтон рассказал об обещании Ким Чен Ына провести денуклеаризацию за год

Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что лидер КНДР Ким Чен Ын говорил своему южнокорейскому коллеге Мун Чжэ Ину о готовности провести денуклеаризацию в течение одного года.

Об этом он заявил в ходе выступления в Вашингтоне.

Болтон напомнил, что лидер КНДР заявил в апреле 2018 года президенту Южной Кореи о намерении провести денуклеаризацию.

«Он пообещал сделать это быстро и сказал: «Мы можем сделать это за два года». Мун Чжэ Ин сказал ему: «А почему бы нам не сделать это за год?» Ким Чен Ын ответил: «Мы сделаем это за год», — заявил Болтон.

Ранее стало известно, что делегация Южной Кореи отправилась в КНДР для обсуждения денуклеаризации.