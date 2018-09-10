Болтон рассказал об обещании Ким Чен Ына провести денуклеаризацию за год
- Reuters
Об этом он заявил в ходе выступления в Вашингтоне.
Болтон напомнил, что лидер КНДР заявил в апреле 2018 года президенту Южной Кореи о намерении провести денуклеаризацию.
«Он пообещал сделать это быстро и сказал: «Мы можем сделать это за два года». Мун Чжэ Ин сказал ему: «А почему бы нам не сделать это за год?» Ким Чен Ын ответил: «Мы сделаем это за год», — заявил Болтон.
Ранее стало известно, что делегация Южной Кореи отправилась в КНДР для обсуждения денуклеаризации.