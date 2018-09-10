Болтон рассказал об обещании Ким Чен Ына провести денуклеаризацию за год

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Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что лидер КНДР Ким Чен Ын говорил своему южнокорейскому коллеге Мун Чжэ Ину о готовности провести денуклеаризацию в течение одного года.
Болтон рассказал об обещании Ким Чен Ына провести денуклеаризацию за год
  • Reuters

Об этом он заявил в ходе выступления в Вашингтоне. 

Болтон напомнил, что лидер КНДР заявил в апреле 2018 года президенту Южной Кореи о намерении провести денуклеаризацию.

«Он пообещал сделать это быстро и сказал: «Мы можем сделать это за два года». Мун Чжэ Ин сказал ему: «А почему бы нам не сделать это за год?» Ким Чен Ын ответил: «Мы сделаем это за год», — заявил Болтон.

Ранее стало известно, что делегация Южной Кореи отправилась в КНДР для обсуждения денуклеаризации.

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