Делегация Южной Кореи отправилась в КНДР для обсуждения денуклеаризации

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Из Южной Кореи в Пхеньян вылетела делегация во главе со спецпосланником президента страны Чон Ый Ёном, планируется обсуждение вопросов денуклеаризации Корейского полуострова.

Об этом информирует «Рёнхап» со ссылкой на администрацию президента Республики Корея. 

В южнокорейскую делегацию входят пять высокопоставленных чиновников, в том числе директор Национальной разведывательной службы Со Хун. Их визит в КНДР продлится один один день. 

В ходе визита планируется передать письмо южнокорейского президента Мун Чжэ Ина лидеру КНДР Ким Чен Ыну.

«Планируем обсудить пути полной денуклеаризации и установления прочного мира на полуострове», — сказал помощник президента Южной Кореи по нацбезопасности Чон Ый Ён.

Также будут обсуждены возможные даты проведения саммита Южная Корея—КНДР, который должен состояться в Пхеньяне в сентябре.

Ранее Мун Чжэ Ин и президент США Дональд Трамп обсудили перспективы диалога с КНДР.

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