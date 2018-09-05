Делегация Южной Кореи отправилась в КНДР для обсуждения денуклеаризации

Из Южной Кореи в Пхеньян вылетела делегация во главе со спецпосланником президента страны Чон Ый Ёном, планируется обсуждение вопросов денуклеаризации Корейского полуострова.

Об этом информирует «Рёнхап» со ссылкой на администрацию президента Республики Корея.

В южнокорейскую делегацию входят пять высокопоставленных чиновников, в том числе директор Национальной разведывательной службы Со Хун. Их визит в КНДР продлится один один день.

В ходе визита планируется передать письмо южнокорейского президента Мун Чжэ Ина лидеру КНДР Ким Чен Ыну.

«Планируем обсудить пути полной денуклеаризации и установления прочного мира на полуострове», — сказал помощник президента Южной Кореи по нацбезопасности Чон Ый Ён.

Также будут обсуждены возможные даты проведения саммита Южная Корея—КНДР, который должен состояться в Пхеньяне в сентябре.

Ранее Мун Чжэ Ин и президент США Дональд Трамп обсудили перспективы диалога с КНДР.