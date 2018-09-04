Трамп и Мун Чжэ Ин обсудили перспективы диалога с КНДР

Президенты США и Южной Кореи Дональд Трамп и Мун Чжэ Ин в телефонном разговоре обсудили перспективы диалога с КНДР в рамках взаимодействия между двумя странами, сообщает «Рёнхап».

Как рассказал представитель администрации президента Южной Кореи Ким Ый Гён, два лидера обсудили развитие ситуации на Корейском полуострове, включая переговоры о денуклеаризации.

Также президенты затронули предстающую встречу Мун Чжэ Ина с лидером КНДР Ким Чен Ыном.

Было принято решение продолжать тесный диалог и взаимодействие между США и Южной Кореей на разных уровнях.

Ранее сообщалось, что Мун Чжэ Ин направит спецпосланника в КНДР.

2 сентября в Японии заявили о стремлении добиться прогресса в установлении доверительных отношений с КНДР.

Эксперт Евгений Ким в беседе с НСН оценил возможность переговоров КНДР и Японии.