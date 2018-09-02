Абэ заявил о намерении покончить с взаимным недоверием в отношениях с КНДР

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Япония на фоне саммита США и КНДР также стремится добиться прогресса в установлении доверительных отношений с КНДР. Об этом заявил японский премьер-министр Синдзо Абэ.

«Я хотел бы сделать шаг на пути к тому, чтобы разбить скорлупу недоверия между Японией и Северной Кореей вслед за (саммитом. — RT) США и Северной Кореи», — приводит его слова Sankei.

Ранее стало известно, что президент США Дональд Трамп и премьер-министр Японии Синдзо Абэ по телефону договорились продолжать поддерживать санкционные меры в отношении КНДР.

Ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований Института Дальнего Востока РАН Евгений Ким в беседе с НСН оценил возможность переговоров КНДР и Японии.

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