Трамп указал на отсутствие необходимости производить крупные траты на учения с Южной Кореей

Президент США Дональд Трамп заявил, что в настоящее время не видит необходимости в трате крупных сумм на проведение совместных военных учений с Южной Кореей.

Об этом говорится в сообщении Белого дома, которое американский лидер процитировал в своём Twitter.

«Президент считает, что его отношения с (лидером КНДР. — RT) Ким Чен Ыном очень хорошие и тёплые, нет никаких оснований в такое время тратить большие суммы денег на совместные американо-южнокорейские военные учения», — говорится в сообщении.

При этом отмечается, что Трамп может отдать распоряжение о начале учений с Южной Кореей и Японией в любое время.

Если подобное решение будет принято, учения будут намного масштабнее, чем когда-либо.

Ранее глава Пентагона Джеймс Мэттис заявил, что Соединённые Штаты не планируют приостанавливать учения с Южной Кореей.

Эксперт по ракетно-ядерному нераспространению Владимир Хрусталёв в беседе с НСН прокомментировал итоги переговоров Трампа с Ким Чен Ыном, в том числе декларацию о денуклеаризации.