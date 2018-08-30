Трамп указал на отсутствие необходимости производить крупные траты на учения с Южной Кореей

Короткая ссылка
Президент США Дональд Трамп заявил, что в настоящее время не видит необходимости в трате крупных сумм на проведение совместных военных учений с Южной Кореей.

Об этом говорится в сообщении Белого дома, которое американский лидер процитировал в своём Twitter.

«Президент считает, что его отношения с (лидером КНДР. — RT) Ким Чен Ыном очень хорошие и тёплые, нет никаких оснований в такое время тратить большие суммы денег на совместные американо-южнокорейские военные учения», — говорится в сообщении.

При этом отмечается, что Трамп может отдать распоряжение о начале учений с Южной Кореей и Японией в любое время.

Если подобное решение будет принято, учения будут намного масштабнее, чем когда-либо.

Ранее глава Пентагона Джеймс Мэттис заявил, что Соединённые Штаты не планируют приостанавливать учения с Южной Кореей.

Эксперт по ракетно-ядерному нераспространению Владимир Хрусталёв в беседе с НСН прокомментировал итоги переговоров Трампа с Ким Чен Ыном, в том числе декларацию о денуклеаризации.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить