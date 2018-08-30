Трамп указал на отсутствие необходимости производить крупные траты на учения с Южной Кореей
Об этом говорится в сообщении Белого дома, которое американский лидер процитировал в своём Twitter.
«Президент считает, что его отношения с (лидером КНДР. — RT) Ким Чен Ыном очень хорошие и тёплые, нет никаких оснований в такое время тратить большие суммы денег на совместные американо-южнокорейские военные учения», — говорится в сообщении.
При этом отмечается, что Трамп может отдать распоряжение о начале учений с Южной Кореей и Японией в любое время.
Если подобное решение будет принято, учения будут намного масштабнее, чем когда-либо.
Ранее глава Пентагона Джеймс Мэттис заявил, что Соединённые Штаты не планируют приостанавливать учения с Южной Кореей.
Эксперт по ракетно-ядерному нераспространению Владимир Хрусталёв в беседе с НСН прокомментировал итоги переговоров Трампа с Ким Чен Ыном, в том числе декларацию о денуклеаризации.