СМИ: США ужесточат политику в отношении КНДР из-за скрываемого ядерного оружия

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Администрация президента США Дональда Трампа заявила о запуске кампании «максимального давления» на Северную Корею в связи с продолжением Пхеньяном курса на ядерное вооружение. Об этом сообщает телеканал NBC со ссылкой на трёх высокопоставленных официальных лиц США.
СМИ: США ужесточат политику в отношении КНДР из-за скрываемого ядерного оружия
  • © Stefan Klein
  • globallookpress.com

Как отмечается, лидер КНДР Ким Чен Ын вместо выполнения обещания начать денуклеаризировать Корейский полуостров «активизировал усилия по сокрытию своей ядерной активности».

Спустя три месяца после американо-северокорейского саммита в Сингапуре рядом с одним из складов боеприпасов появились объекты, препятствующие доступу к нему, заявили спикеры.

Кроме этого, чиновники сообщили, что разведка США зафиксировала, как северокорейские рабочие вывозили боеголовки из объекта.

«Они пытаются двигать их с места на место для того, чтобы сбить с толку наши отслеживающие приборы», — сообщил один из спикеров.

Американская разведка сообщает, что с начала года Северная Корея могла произвести от пяти до восьми боеголовок. Этот темп ядерного вооружения практически идентичен тому, который был до договорённостей с США.

Ранее Ким Чен Ын попросил специального посланника из Южной Кореи передать послание американским властям.

В нём он отметил, что предпринятые Пхеньяном шаги по денуклеаризации должны быть признаны значимыми.

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