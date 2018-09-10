СМИ: США ужесточат политику в отношении КНДР из-за скрываемого ядерного оружия
- © Stefan Klein
- globallookpress.com
Как отмечается, лидер КНДР Ким Чен Ын вместо выполнения обещания начать денуклеаризировать Корейский полуостров «активизировал усилия по сокрытию своей ядерной активности».
Спустя три месяца после американо-северокорейского саммита в Сингапуре рядом с одним из складов боеприпасов появились объекты, препятствующие доступу к нему, заявили спикеры.
Кроме этого, чиновники сообщили, что разведка США зафиксировала, как северокорейские рабочие вывозили боеголовки из объекта.
«Они пытаются двигать их с места на место для того, чтобы сбить с толку наши отслеживающие приборы», — сообщил один из спикеров.
Американская разведка сообщает, что с начала года Северная Корея могла произвести от пяти до восьми боеголовок. Этот темп ядерного вооружения практически идентичен тому, который был до договорённостей с США.
Ранее Ким Чен Ын попросил специального посланника из Южной Кореи передать послание американским властям.
В нём он отметил, что предпринятые Пхеньяном шаги по денуклеаризации должны быть признаны значимыми.