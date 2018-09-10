СМИ: США ужесточат политику в отношении КНДР из-за скрываемого ядерного оружия

Администрация президента США Дональда Трампа заявила о запуске кампании «максимального давления» на Северную Корею в связи с продолжением Пхеньяном курса на ядерное вооружение. Об этом сообщает телеканал NBC со ссылкой на трёх высокопоставленных официальных лиц США.

Как отмечается, лидер КНДР Ким Чен Ын вместо выполнения обещания начать денуклеаризировать Корейский полуостров «активизировал усилия по сокрытию своей ядерной активности».

Спустя три месяца после американо-северокорейского саммита в Сингапуре рядом с одним из складов боеприпасов появились объекты, препятствующие доступу к нему, заявили спикеры.

Кроме этого, чиновники сообщили, что разведка США зафиксировала, как северокорейские рабочие вывозили боеголовки из объекта.

«Они пытаются двигать их с места на место для того, чтобы сбить с толку наши отслеживающие приборы», — сообщил один из спикеров.

Американская разведка сообщает, что с начала года Северная Корея могла произвести от пяти до восьми боеголовок. Этот темп ядерного вооружения практически идентичен тому, который был до договорённостей с США.

Ранее Ким Чен Ын попросил специального посланника из Южной Кореи передать послание американским властям.

В нём он отметил, что предпринятые Пхеньяном шаги по денуклеаризации должны быть признаны значимыми.