Постпред США в ООН заявила, что Россия и Китай мешают денуклеаризации КНДР
Об этом она заявила на пресс-конференции, посвящённой председательству США в Совбезе.
«Россия и Китай продолжают создавать проблемы, в том числе в работе комитета 1718 (по соблюдению санкций против КНДР)», — цитирует её РИА Новости.
Также она указала на то, что США и Южная Корея «продолжают контактировать по санкциям против КНДР».
Ранее глава КНДР Ким Чен Ын назвал разбойническими санкции против Северной Кореи.
Политолог Ирина Ланцова заявила НСН, что ситуацию вокруг Северной Кореи нужно решать путём диалога.