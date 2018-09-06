Ким Чен Ын попросил спецпосланника Южной Кореи передать сообщение США
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Как информирует «Рёнхап», Ким Чен Ын после встречи с южнокорейским спецпосланником выступил против заявлений Вашингтона о недостаточном прогрессе в денуклеаризации Корейского полуострова.
Как отметил северокорейский лидер, предпринятые КНДР шаги должны быть признаны значимыми.
Он также напомнил о демонтаже ядерного полигона, который лишил страну возможности проводить ядерные испытания.
Ранее спецпосланник Южной Кореи Чон Ый Ён встретился с Ким Чен Ыном.
В конце августа президент США Дональд Трамп отменил визит американского госсекретаря Майка Помпео в КНДР из-за недостаточного прогресса в денуклеаризации Северной Кореи.
После такого шага в Пхеньяне обвинили Вашингтон в «двуличии».