Ким Чен Ын попросил спецпосланника Южной Кореи передать сообщение США

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын попросил специального посланника из Южной Кореи, с которым он провёл встречу в Пхеньяне, передать послание американским властям.

Как информирует «Рёнхап», Ким Чен Ын после встречи с южнокорейским спецпосланником выступил против заявлений Вашингтона о недостаточном прогрессе в денуклеаризации Корейского полуострова.

Как отметил северокорейский лидер, предпринятые КНДР шаги должны быть признаны значимыми.

Он также напомнил о демонтаже ядерного полигона, который лишил страну возможности проводить ядерные испытания.

Ранее спецпосланник Южной Кореи Чон Ый Ён встретился с Ким Чен Ыном.

В конце августа президент США Дональд Трамп отменил визит американского госсекретаря Майка Помпео в КНДР из-за недостаточного прогресса в денуклеаризации Северной Кореи.

После такого шага в Пхеньяне обвинили Вашингтон в «двуличии».