Спецпосланник президента Южной Кореи встретился с Ким Чен Ыном

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Специальный посланник президента Южной Кореи Чон Ый Ён встретился с лидером КНДР Ким Чен Ыном.
Спецпосланник президента Южной Кореи встретился с Ким Чен Ыном
  • © Reuters

Об этом сообщает «Рёнхап» со ссылкой на администрацию президента Южной Кореи.

По данным агентства, в ходе встречи он передал Ким Чен Ыну письмо от южнокорейского лидера Мун Чжэ Ина.

Ранее сообщалось, что делегация Южной Кореи отправилась в КНДР для обсуждения денуклеаризации.

Руководитель Центра исследований внешнеполитического механизма США Сергей Самуйлов в беседе с НСН оценил сложившуюся на Корейском полуострове ситуацию на фоне активизации дипломатических усилий КНДР.

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