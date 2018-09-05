Спецпосланник президента Южной Кореи встретился с Ким Чен Ыном

Специальный посланник президента Южной Кореи Чон Ый Ён встретился с лидером КНДР Ким Чен Ыном.

Об этом сообщает «Рёнхап» со ссылкой на администрацию президента Южной Кореи.

По данным агентства, в ходе встречи он передал Ким Чен Ыну письмо от южнокорейского лидера Мун Чжэ Ина.

Ранее сообщалось, что делегация Южной Кореи отправилась в КНДР для обсуждения денуклеаризации.

Руководитель Центра исследований внешнеполитического механизма США Сергей Самуйлов в беседе с НСН оценил сложившуюся на Корейском полуострове ситуацию на фоне активизации дипломатических усилий КНДР.