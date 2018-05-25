Эксперт оценил сложившуюся ситуацию на Корейском полуострове
По словам эксперта, безопасность в регионе может быть обеспечена и без участия Вашингтона.
«Сейчас уже без особой оглядки на США и Южная Корея, и Северная Корея начали взаимодействовать, вести переговоры», — заявил Самуйлов.
Он не исключил, что Сеул и Пхеньян до чего-то договорятся без Соединённых Штатов или, во всяком случае, между ними будет диалог.
«Если не нормализация, то умеренные отношения появятся», — прогнозирует он.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил о возобновлении диалога с Северной Кореей.