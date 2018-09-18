Ким Чен Ын отметил роль саммита с Трампом в укреплении региональной безопасности

Лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что его июньский саммит с президентом США Дональдом Трампом укрепил региональную безопасность.

Как передаёт Associated Press, данное заявление было сделано Ким Чен Ыном на встрече с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином.

Отмечается, что северокорейский лидер поблагодарил коллегу за посредничество при подготовке встречи.

Ранее сообщалось, что Мун Чжэ Ин и Ким Чен Ын провели в Пхеньяне первый раунд прямых переговоров.

Второй этап запланирован на среду, 19 сентября. Ожидается, что стороны обсудят денуклеаризацию.