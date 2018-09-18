В Пхеньяне завершился первый раунд переговоров лидеров КНДР и Южной Кореи
Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин и лидер КНДР Ким Чен Ын провели в Пхеньяне первый раунд прямых переговоров. Об этом сообщает ТАСС.
- Reuters
О результатах встречи пока не сообщается.
Ранее передавалось, что южнокорейский президент Мун Чжэ Ин и лидер КНДР Ким Чен Ын 18 и 19 сентября проведут переговоры в Пхеньяне, во время которых обсудят денуклеаризацию Корейского полуострова.
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