В Пхеньяне завершился первый раунд переговоров лидеров КНДР и Южной Кореи

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин и лидер КНДР Ким Чен Ын провели в Пхеньяне первый раунд прямых переговоров. Об этом сообщает ТАСС.

Reuters

О результатах встречи пока не сообщается. Ранее передавалось, что южнокорейский президент Мун Чжэ Ин и лидер КНДР Ким Чен Ын 18 и 19 сентября проведут переговоры в Пхеньяне, во время которых обсудят денуклеаризацию Корейского полуострова.