Трамп прокомментировал соглашение лидеров Южной Кореи и КНДР

Президент США Дональд Трамп заявил, что очень воодушевлён заявлениями КНДР по итогам межкорейского саммита. Об этом он написал в своём Twitter.

Он отметил, что северокорейский лидер Ким Чен Ын согласился на проведение инспекции на ядерных объектах КНДР, а также демонтаж испытательного полигона и стартовой площадки в присутствии международных специалистов.

«Не будет никаких ракетных или ядерных испытаний. Останки героев продолжат возвращаться в США. Кроме того, Северная и Южная Корея подадут совместную заявку на проведение Олимпиады в 2032 году. Очень волнующе», — заявил Трамп.

Ранее стали известны подробности соглашения между КНДР и Южной Кореей.