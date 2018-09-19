Стали известны подробности соглашения между КНДР и Южной Кореей

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Власти Северной Кореи пообещали провести полный демонтаж ядерного объекта в Йонбёне, демонтировать ракетный полигон и пусковую площадку в Тончхане. 

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на совместное заявление лидеров Южной Кореи и КНДР Мун Чжэ Ина и Ким Чен Ына по итогам переговоров в Пхеньяне. 

«Северная сторона в соответствии с духом совместного заявления между Севером и США выразила намерение принимать дополнительные меры, такие как полный демонтаж ядерного объекта в Йонбёне», — указано в заявлении. 

Отмечается, что Пхеньян намерен полностью демонтировать испытательный полигон ракетных двигателей и пусковую ракетную площадку в Тончхане. Это будет проходить под наблюдением специалистов заинтересованных стран.

Кроме того, Сеул и Пхеньян договорились до конца года провести церемонии начала работ по состыковке железных и автомобильных дорог между странами. 

Согласно подписанному двумя сторонами военному соглашению, Сеул и Пхеньян обязуются вывести военных из демилитаризованной зоны и разоружить персонал пограничного пункта Пханмунджом.

Также они договорились создать в Жёлтом и Японском морях 80-километровые зоны, в которых не будут проводиться военные учения. Кроме того, стороны прекратят военные полёты и учения возле демаркационной линии.

Ранее Ким Чен Ын согласился посетить Сеул в ближайшее время.

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