Отсчёт до перезапуска: смогут ли США и КНДР возобновить диалог о разоружении

КНДР провела очередной ракетный пуск в сторону Японского моря, пишут южнокорейские СМИ. Отмечается, что две ракеты преодолели расстояние примерно в 410 км. Это не первое ракетное испытание, которое Пхеньян проводит за последние месяцы. При этом в Пентагоне заявили, что внимательно следят за развитием ситуации в координации с Токио и Сеулом. Однако, по мнению экспертов, рассчитывать, что США и КНДР в ближайшее время смогут вернуться к переговорам по денуклеаризации, оснований нет.

Северная Корея произвела запуск двух баллистических ракет малой дальности с территории провинции Пхёнан-Пукто в сторону Японского моря. Об этом сообщило южнокорейское агентство «Рёнхап» со ссылкой на Объединённый комитет начальников штабов Республики Корея.

Пуски состоялись в 06:45 и 06:50 (00:45 и 00:50 мск), предположительно, из района округа Сончхон. Дальность полёта ракет составила около 410 км, высота — около 50 км.

«Представители разведки Южной Кореи и США изучают другие подробности. Наши военные следят за ситуацией на случай осуществления новых пусков и поддерживают состояние боеготовности», — приводит агентство заявление южнокорейского командования.

Кроме того, Объединённый комитет начальников штабов назвал ракетный пуск КНДР «крайне неприемлемым» в условиях, когда весь мир сталкивается с трудностями из-за пандемии коронавируса, а также призвал режим немедленно прекратить подобные военные манёвры.

Официальный Токио уже заявил протест властям Северной Кореи из-за ракетных пусков, об этом сообщил телеканал NHK. При этом отмечается, что ракеты не достигли исключительной экономической зоны Японии и не привели к разрушениям.

21 марта северокорейское информагентство ЦТАК распространило информацию о состоявшихся накануне артиллерийских учениях. Сообщается, что Ким Чен Ын лично руководил соревнованиями в меткости артиллерийской стрельбы крупных соединений армии КНДР.

Также по теме «Новое оружие»: КНДР провела ракетные испытания под руководством Ким Чен Ына Перед стартом совместных американо-южнокорейских учений КНДР провела новые ракетные испытания, которыми руководил лично глава...

Целью стрельб было «радикальное улучшение всей формы, содержания и методов артиллерийских учений» для «последовательной подготовки к войне».

«Как только был отдан артиллерийским огневым позициям приказ командиров корпусов «Огонь!», орудия открыли шквальный огонь и с неба обрушились железный ливень и стальной град на остров-цель», — говорится в сообщении ЦТАК.

По мнению эксперта по вопросам политического развития КНДР Института Дальнего Востока Александра Жебина, ракетные пуски были осуществлены, скорее всего, в рамках артиллерийских учений.

«У КНДР ракетные подразделения находятся в составе артиллерийских войск», — пояснил эксперт.

В начале марта северокорейские военные провели пуск двух ракет. Как заявили тогда в Объединённом комитете начальников штабов Южной Кореи, дальность полёта ракет составила порядка 240 км при высоте 35 км.

Со своей стороны, власти КНДР заявили, что провели 2 марта учения с применением дальнобойной артиллерии.

Ким Чен Ын (справа)

Reuters

© KCNA

9 марта КНДР провела ещё одно ракетное испытание, выпустив не менее трёх снарядов. Как предположили в Сеуле, пуски были произведены при помощи сверхбольшой реактивной установки залпового огня.

Напомним: в 2019 году власти КНДР провели серию ракетных испытаний, совершив всего 13 пусков ракет. Кроме того, в ноябре прошлого года в Северной Корее прошли испытания многоцелевой ракетной установки сверхбольшого калибра. Об этом сообщил печатный орган Трудовой партии КНДР — газета «Нодон синмун».

Регулярные манёвры Пхеньяна вызвали озабоченность со стороны Организации Объединённых Наций. В начале января официальный представитель Генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик сообщил, что Антониу Гутерреш обеспокоен решением КНДР прекратить мораторий на ракетно-ядерные испытания. При этом Генсек ООН выразил надежду, что испытания не будут возобновляться, поскольку эти действия противоречат резолюциям Совбеза ООН, а режим ядерного нераспространения остаётся опорой глобальной ядерной безопасности.

Также по теме «Сторонам придётся искать компромисс»: чего можно ожидать от новых переговоров США и КНДР по денуклеаризации Северокорейская миссия под руководством основного переговорщика КНДР по вопросам денуклеаризации Ким Мён Гиля прибыла в Швецию для...

В то же время в США пока ограничиваются наблюдением за ракетными пусками КНДР. Комментируя учения, состоявшиеся в Северной Корее 21 марта, официальный представитель командования войск США в Южной Корее полковник Ли Питерс заявил ТАСС, что американская сторона следит за ситуацией и проводит тесные консультации по этому поводу с Токио и Сеулом.

Эксперты сомневаются, что Белый дом пойдёт на жёсткие меры из-за запусков северокорейскими военными ракет малой дальности.

«Для США важнее то, что КНДР пока не производит испытания межконтинентальных ракет. В обмен на это США готовы промолчать, когда запускаются ракеты небольшой дальности», — отметил Александр Жебин.

Похожей точки зрения придерживается и заведующий отделом Кореи и Монголии Института востоковедения РАН Александр Воронцов.

«Последние ракетные запуски КНДР вызывают в большей степени тревогу у властей Южной Кореи и Японии, чем у США. В этом вопросе у Вашингтона и его региональных союзников есть расхождения», — отметил эксперт в беседе с RT.

Кроме того, по мнению аналитиков, резолюции СБ ООН, запрещающие Северной Корее разработку собственных ракет, носят откровенно дискриминационный характер, поскольку ни на одно другое государство в мире таких ограничений не накладывается.

«Поэтому руководство КНДР с самого начала заявило, что не намерено признавать и выполнять эти предписания», — напомнил Александр Жебин.

Трудный диалог

Напомним: напряжённость в отношениях Пхеньяна и Вашингтона достигла своего пика, когда в апреле 2017 года президент США Дональд Трамп распорядился направить к Корейскому полуострову на расстояние удара авианосную группировку ВМС США. Тогда ситуация в регионе накалилась до предела, в мире всерьёз заговорили о возможности новой войны на Корейском полуострове.

А 1 января 2018 года северокорейский лидер Ким Чен Ын объявил, что в 2017 году было завершено создание в республике полноценных ядерных сил. Ранее северокорейские разработчики и учёные провели ряд ядерных и ракетных испытаний.

Дональд Трамп эмоционально отреагировал на заявление северокорейского лидера, заявив, что американская «ядерная кнопка» гораздо мощнее, чем у КНДР.

«Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил, что «ядерная кнопка всегда на его столе». Может кто-нибудь, пожалуйста, из его истощённого и голодающего режима проинформировать его, что у меня тоже есть ядерная кнопка, но она гораздо больше и мощнее, чем его, и моя кнопка работает?» — написал глава Белого дома в Twitter.

Тем не менее через несколько месяцев отношения между США и КНДР начали смягчаться, лидеры обеих стран прекратили обмениваться взаимными оскорблениями и выпадами.

Ким Чен Ын и Дональд Трамп

Reuters

© Jonathan Ernst

В июне 2018 года состоялся первый саммит Дональда Трампа и Ким Чен Ына. Главы государств встретились в Сингапуре, по итогам встречи была подписана совместная декларация. Согласно тексту документа, северокорейское руководство подтвердило свою приверженность идее ядерного разоружения. Пхеньян пообещал тогда приложить усилия для денуклеаризации Корейского полуострова, а Вашингтон, со своей стороны, пообещал предоставить КНДР гарантии безопасности.

Однако на практике реализовать эти договорённости сторонам не удалось, несмотря на то что Дональд Трамп и Ким Чен Ын позднее встречались ещё дважды.

Перед сингапурским саммитом власти КНДР демонтировали испытательные шахты на ядерном полигоне Пхунгери. Пхеньян также уничтожил наземные пункты наблюдения, хозяйственные и административные здания, обслуживавшие полигон. Кроме того, в июле 2018 года КНДР начала демонтаж ядерного полигона Сохэ, который считался одной из ключевых площадок для пусков северокорейских межконтинентальных баллистических ракет и спутников.

Reuters

Однако демонтаж не был завершён, поскольку США не согласились пойти на встречные уступки КНДР и отменить хотя бы часть санкционных ограничений. Стоит отметить, что Москва неоднократно призывала Вашингтон к поэтапным взаимным уступкам. А в декабре 2019 года глава МИД России Сергей Лавров по итогам переговоров с госсекретарём США Майком Помпео заявил, что нельзя требовать от КНДР «всего и сразу», чтобы лишь после полного разоружения Пхеньяна вернуться к вопросу отмены санкций.

Но Вашингтон не только не согласился ослабить санкционное давление, но и вводил на протяжении последних месяцев против Северной Кореи новые рестрикции.

Так, в середине января 2020 года под ограничения подпали две северокорейские компании, заподозренные властями США в поставках рабочей силы из КНДР на внешние рынки.

Также по теме «В Пхеньяне начинают терять терпение»: почему в КНДР раскритиковали президента Южной Кореи Руководство КНДР отказалось от дальнейших переговоров с Республикой Корея. Об этом говорится в сообщении северокорейского Комитета по...

На этом фоне Пхеньян свернул процесс ядерного разоружения, и полигон Сохэ продолжает использоваться для ракетных пусков. Например, в декабре 2019 года северокорейское агентство ЦТАК сообщило об испытании на полигоне некой оборонной разработки, которая, по словам журналистов, поможет нарастить потенциал ядерного сдерживания КНДР. Однако подробности испытания не уточнялись.

Ещё в апреле 2019 года Ким Чен Ын объявил, что готов ждать изменений в подходе американской стороны к диалогу до конца года. Но, хотя летом 2019 года глава Белого дома снова встретился с северокорейским лидером в демилитаризованной зоне в погранпункте Пханмунджом, это не помогло продвинуть реализацию взаимных обещаний. Не увенчались успехом и переговоры, состоявшиеся между делегациями США и КНДР в октябре в Стокгольме.

1 января 2020 года Ким Чен Ын объявил, что Пхеньян продолжит разработку стратегических вооружений до тех пор, пока США не откажутся от враждебности по отношению к КНДР. Также северокорейский лидер пообещал вскоре показать новое стратегическое оружие.

Спустя почти две недели после этого заявления Вашингтон обратился к Пхеньяну с предложением вернуться к переговорам на уровне дипломатических делегаций двух стран. Об этом заявил помощник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Роберт О'Брайен, однако не назвал хотя бы ориентировочной даты проведения возможных переговоров.

Прорывов не предвидится

По мнению Александра Жебина, Дональд Трамп не намерен отказываться от переговоров с КНДР, но сейчас диалог осложняется предвыборной кампанией в США.

«Трампу сложно идти сейчас на какие-то соглашения с КНДР, чтобы не подвергнуться обвинениям в США. Думаю, что какие-то контакты сторон поддерживаются, но больших уступок до выборов в США президента ждать не приходится. У Пхеньяна есть все основания опасаться, что, если Трамп проиграет выборы, его преемник в Белом доме сможет просто аннулировать достигнутые ранее договорённости. Поэтому для Северной Кореи нет смысла идти сейчас на уступки», — считает эксперт.

Северокорейский военнослужащий

Reuters

© Damir Sagolj

По мнению доцента СПбГУ Ирины Ланцовой, тот факт, что Трамп не смог выполнить своё обещание и урегулировать конфликт на Корейском полуострове, не скажется на его предвыборной кампании, поскольку глава Белого дома сможет объяснить свои неудачи пандемией коронавируса.

«Думаю, что Трампу в этом отношении поможет коронавирус: его фактор очень сильно возрос и во внешней, и во внутренней политике страны. Трамп вполне может на него сослаться, объяснив, что из-за борьбы с вирусом на урегулирование корейской ситуации времени просто не осталось», — считает Ирина Ланцова.

При этом Пхеньян не намерен привлекать к переговорам с Вашингтоном третьи страны и посредников, отметила эксперт.

«Сейчас ситуация на Корейском полуострове достаточно острая — не мир и не война. Хотя КНДР и Южная Корея не начали прямой военный конфликт, никаких серьёзных подвижек к миру тоже нет и не предвидится в ближайшее время», — подытожила Ирина Ланцова.